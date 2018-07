Inhalt Seite 1 — Der schlagfertige Polizist Seite 2 Auf einer Seite lesen

H. W., Neumünster

Eine Ohrfeige hatte ein 28 Jahre alter Malergeselle aus dem kleinen Ort Fuhlendorf im Kreis Segeberg im Oktober 1960 dem sechs Jahre alten Sohn eines Polizeimeisters in Neumünster gegeben. Die Folge waren zwei Prozesse, deren erster im Februar und deren zweiter in diesen Tagen vor dem Neumünsteraner Schöffengericht geführt wurden. Ergebnis: beide wurden verurteilt – der Malergeselle und der Polizeimeister. Das Gericht hat das Verhalten des beamteten Ordnungshüters sehr kräftig und sehr nachdrücklich kritisiert. Möglich sogar, daß die ganze Affäre noch ein Disziplinarverfahren gegen den Polizeibeamten zur Folge haben wird.

Der Malergeselle gehörte zu einer Handwerkergruppe, die in Neumünster damit beschäftigt war, Häuser und Zäune zu streichen. Und wie es in derlei Fällen zu sein pflegt: Wo Handwerker sind, sind auch Kinder, kleine und große, zurückhaltende und vorlaute. Einer von ihnen war jener Sechsjährige, der jedoch nicht nur spielte, sondern noch ein übriges tat. Er ärgerte die Maler. Sie schickten die Jungens davon, ihn vor allem.

Die Kleinen kamen wieder. Sie wurden wieder davongejagt. Sie kamen aufs neue zurück, und als der Malergeselle energisch wurde, setzte sich der Sechsjährige in Positur und erklärte gelassen: „Du hast mir nichts zu sagen, mein Vater ist Schutzmann!“ Und als er dann noch einiges hinzufügte, was nun keineswegs in den Mund eines Sechsjährigen gehörte, tat der Malergeselle das, was er schon längst hätte tun wollen: Er versetzte dem Jungen eine Ohrfeige. Der lief weinend davon.

Das war aber auch die einzige Folge dieser Ohrfeige, bei der von „Körperverletzung“ wirklich keine Rede sein konnte. Auf dem Arbeitsplatz zog Ruhe ein, und der Geselle meinte, der Fall sei erledigt.

Das war er aber nicht. Am Nachmittag erschien der Polizeibeamte, ging auf den Gesellen zu und streckte ihn mit einigen im Dienst erlernten Hieben zu Boden. Der Geselle, der erst nach einigen Stunden aus der Ohnmacht erwachte, wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der zweite Akt der Affäre spielte vor dem Jugendschöffengericht in Neumünster. Auf der Anklagebank saß der Malergeselle. Wegen Körperverletzung. Der Polizeibeamte, der sich ganz in seinem Recht fühlte, hatte Anzeige erstattet. Nebenkläger: Der Sechsjährige. Urteil: Zwanzig Mark Geldstrafe für den Handwerker. „Was auch geschehen sein mag, schlagen hatte er nicht dürfen“, dozierte der Richter.