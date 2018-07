Inhalt Seite 1 — Die schönsten Schallplatten Seite 2 Auf einer Seite lesen

1. Deutsche Klassik:

Schubert: Klaviersonate G-Dur, op. 78 („Fantasia“); Moments musicaux, op. 94 §§ Nr. 1, 2, 3 und 6; Ingrid Haebler (Fontana 698 050 CL 24,– DM). Vor sechs Jahren haben wir hier ausführlich über eine (damals noch fast unbekannte) junge Pianistin berichtet und ihr eine große Zukunft vorausgesagt – Ingrid Haebler. Inzwischen ist die Wienerin in der ganzen Welt – hauptsächlich als Mozart-Spielerin – berühmt geworden. Die Philips-Gesellschaft hat sie neuerdings ausschließlich für ihre Fontana-Serie gewonnen; dort widmet Ingrid Haebler sich vor allem auch den Romantikern.

2. Ausländische Klassik:

Ravel: L’Enfant et les Sortileges, nach einem Text von Colette; Solisten/Chor und Singschule der RTF unter René Alix/Orchestre National, Paris!Lorin Maazel (Deutsche Grammophon Gesellschaft 18 675 24,– DM; Stereo 138 675 26,– DM). „Es ist von allem ein wenig darin, etwas Massenet, etwas Puccini, etwas amerikanische Musik und auch ein bißchen Monteverdi“, hat Ravel selber über seine kleine Oper gesagt. Und wie der magische Spuk eine große Rolle in ihr spielt, so hat auch sein eigener kompositorischer Zauberstab alle diese Bestandteile, mit genügend Eigenem vermischt, zu einem typischen Ravel zusammengefügt.

3. Moderne Komponisten:

Serge Prokofiew, Bohuslav Martinu, Paul Hindemith: Sonaten für Flöte und Klavier; Jean-Pierre Rampal / R. Veyron-Lacroix (Erato LDE 3055 24,– DM). Diese herrlichen drei kleinen Sonaten zeigen besonders deutlich, wie der Stil einer Komposition von der Natur des Instrumentes, für das sie geschrieben ist, mitbestimmt wird: bei aller persönlichen Eigenart der Komponisten ähneln sie sich. Der große französische Flötist entwickelt eine erstaunliche Virtuosität, zumal bei Prokofiew. Die Klangwirkung ist natürlich und voll.

