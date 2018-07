Inhalt Seite 1 — Ein falscher Angeklagter? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Jerusalem, im April

Man kann, man darf es diesmal kurz machen mit der Berichterstattung über den „Prozeß des Jahrhunderts“, der sich nun in der dritten Woche quälend langsam dahinschleppt.

Man kann, man soll ihn in die Länge ziehen, den nämlichen Eichmann-Prozeß, damit er die Erregungen über den Weltraum-Menschen, die Kuba-Invasoren und die französischen Rebellen überdauert und wieder. Platz findet in den Schlagzeilen der Weltpresse. Um Mißverständnisse zu vermeiden: Sowohl das Gericht als auch die Anklagebehörde stehen jenseits des Verdachts, daß sie etwa absichtlich das Tempo der Prozeßführung hinzögerten. Es trifft sich nur, daß diese Gerichtsverhandlung, in die Israel so unendlich viel investiert hat, nicht zuletzt an wieder aufgewühltem Schmerz, und die ein Menetekel werde-, soll für künftige Generationen, daß diese Gerichtsverhandlung von Weltereignissen überschattet wird, die jeden Zeitgenossen mit akuten Sorgen erfüllt.

Bisher hat es – von ein, zwei erschütternden Phasen abgesehen – vornehmlich Langeweile im Gerichtssaal gegeben. Außerdem klafft zwischen dem ungeheuerlichen Ausmaß des Geschehens, das hier mit der Elle gemessen werden soll, und dem Format des Mannes, der stellvertretend dafür in dem Glaskasten auf der Gerichtstribüne sitzt, eine unüberbrückbare Lücke.

Früher habe ich Eichmann einmal als den „richtigen“ Angeklagten bezeichnet, weil in ihm und seinem Tun der „Kadavergehorsam“ seinen schrecklichen Kulminationspunkt erreicht hat, so daß er sozusagen der „Oberste Mitmacher“ gewesen sei. Das stimmt sachlich immer noch; nur wurden hier die Maßstäbe verschoben.

Die Anklage müßte eigentlich auf den fürchterlichen Typ des durch nichts gehemmten Befehlsausführers zielen. Der Generalstaatsanwalt Gideon Hausner aber zielt auf das ganze System des Schreckens. Dafür aber hat er den falschen Mann. Zu jenem niederschmetternden Kolossalgemälde seiner Anklagerede, das sich während der nächsten Wochen in den Zeugenaussagen gräßlich wiederspiegeln wird, hätte die absolute mörderische Amoralität eines Heydrich gepaßt, die diabolische Dämonie eines Hitler. Doch die billige Mediokrität eines Eichmann, die paßt da nicht.

In sechs Bänden, auf 3465 Seiten, liegt jetzt das Ergebnis der wochenlangen Vernehmungen Eichmanns (vor dem Prozeß) vor, ein Teil davon war auf Tonba daufnahmen zu hören. Was sich in diesen, mit nüchterner, ruhiger Stimme dahingesprochenen Sätzen offenbart, ist ein Mensch, der Zeit seines Lebens tat, was man ihm sagte. Es möglicherweise gründlicher tat, als es verlangt wurde, und der sich jeden Gedanken über Sinn oder Unsinn, Recht oder Unrecht des Befohlenen enthielt.