Wieder einmal sieht sich Bremens sozialdemokratischer Bürgerschaftspräsident August Hagedorn in der wenig beneidenswerten Situation eines Mannes, der – trotz bester Absichten – zwischen zwei Stühlen sitzt. Sein nach schier endlosen Debatten und mehreren kostspieligen Wettbewerben getroffener Entscheid zugunsten des Entwurfs des Architekten Wassili Luckhardt für die Gestaltung des Parlamentsgebäudes am Marktplatz der Hansestadt wird ihm vermutlich von keiner Seite Lob, sondern vielmehr geharnischte Kritik einbringen.

Man hat Hagedorn, den silberlockigen Senior unter den deutschen Landtagspräsidenten, wegen seines Zauderns in dieser städtebaulich so bedeutsamen Frage als „Cunctator“ gescholten. Aber seine scheinbare Entschlußlosigkeit hatte einen Grund: ihm schwebte vor, die überwiegende Mehrheit der bremischen Bevölkerung in demokratischer Manier auf einen Entwurf zu einigen. Der von ihm und seinen Beratern, darunter namhaften Architekten aus der gesamten Bundesrepublik, für „ausführungsreif“ befundene Plan Luckhardts ist architektonisch ein Kompromiß zwischen den Forderungen nach einer modernen Lösung und einer Baugesinnung, die sich mehr an historischen Vorbildern orientiert. Der Streit zwischen beiden Meinungen wurde in den letzten Jahren auf vielen Leserbriefseiten in den örtlichen Tageszeitungen ausgetragen.

Zweifellos ist die Bebauung der Ostseite des bremischen Marktplatzes, auf der nach Kriegsende nur die Ruine des scheußlichen neugotischen Börsengebäudes stehengeblieben war, eine ungemein schwierige und gewagte Sache. Dieser Platz – flankiert vom Rathaus mit der prächtigen Renaissance-Fassade Lüder von Bentheims, dem „Schütting“, dem Dom und mehreren Bürgerhäusern – zählt zu den architektonischen Kostbarkeiten Deutschlands. Luckhardt, der sich ebenso wie zahlreiche andere Architekten seit drei Jahren um die Gestaltung des geplanten Parlamentsgebäudes bemüht, versuchte der Schwierigkeiten zunächst auf kühne Weise Herr zu werden: er konzipierte einen in Glas aufgelösten Betonkubus, fand dafür bei Fachleuten auch viel Anerkennung, stieß aber bei großen Teilen der Bevölkerung auf entschiedene Ablehnung.

Hagedorn, der „Hausherr in spe“, war zunächst begeistert, wurde dann jedoch immer unsicherer und nahm schließlich angesichts der zwiespältigen Reaktion – einen neuen Anlauf und beauftragte außer Luckhardt drei weitere Architekten mit der Ausarbeitung von Entwürfen. Wiederum ging Luckhardt nach Ansicht der Jury als Bester durchs Ziel, allerdings mit einem gänzlich neuen Projekt, dessen Fassade zur Marktseite hin von vertikal angeordneten Fensterbändern beherrscht wird und zugleich die Formen der in diesem Stadtviertel dominierenden Giebel in moderner Weise abwandelt. Eines der Jury-Mitglieder kommentierte: „Nicht aufregend oder richtungweisend, aber gelungen.“

Wann dieser Entwurf ausgeführt werden wird, steht freilich noch dahin, Schon jetzt ist das Echo durchaus nicht einheitlich, und das wird den 72jährigen Parlamentspräsidenten vielleicht zu der Einsicht bringen, daß sich Probleme der Architektur auch in Bremen nicht durch Mehrheitsentscheid befriedigend lösen lassen. Deshalb sollte er sich wohl nun, nachdem das entscheidende Wort gesprochen ist, auf Diskussionen nicht mehr einlassen, sondern das Zeichen zum Baubeginn geben.