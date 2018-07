Inhalt Seite 1 — Lateinischer Urlaub Seite 2 Auf einer Seite lesen

Alles ist soweit. Wie durch ein Wunder stimmt in diesem Jahr Ihr Urlaubsquantum mit dem der Kinder, der Laune Ihres Ehepartners und einer glücklichen Konjunktur Ihres Finanzwesens überein. Spaß am Risiko und die Erinnerung an einen regnerischen Sommer treibt sie von zu Hause fort. Sie sind Besitzer eines großen Packens von Landstraßenkarten, verbilligten Benzinscheinen, grünen Versicherungskarten, Hotel-, Motel-, Restaurant- und Snackbar-Anschriften. Sie haben Dutzende von Verzeichnissen südlicher Camping- und Lagerplätze. Alle Ihre Vorbereitungen sind auf Gebiete südlich des 45. Breitengrades gerichtet.

Also denn, am Tage Null stopfen Sie Optimismus, Sippe und Koffer in die Familien-Limousine, die Bundesbahn oder vielleicht auch den Bus. Am Ziel einer Wallfahrt, deren Strapazen die Freude Ihrer Erinnerungen und die Quelle unzähliger „Weißt-du-noch“ bilden werden, recken Sie Ihre versteiften Knochen unter dem spöttischen, abwägenden oder hochmütigen Blick eines entweder französischen, italienischen oder spanischen Hotelportiers. In diesem Augenblick empfinden sie zum erstenmal das Wagnis dieses Unternehmens: Einen Urlaub im lateinischen Ausland zu erleben.

Schon bei dem Hotelportier fängt es an: Soll man da auch Trinkgeld geben? Und wie? Und wieviel? Geben Sie etwa zu wenig, so grinst der Franzose hämisch. „Gewollt, nicht gekonnt“, denkt er. Der Italiener runzelt die Stirn und der Spanier grollt vornehm. Geben Sie zufällig zuviel, so grübelt der Italiener, wie er mehr aus Ihnen herausholen kann – und schon bietet er Ihnen alle Laster seiner Heimatstadt an, der noble Spanier grollt noch vornehmer und der Franzose grinst hämisch: „Gekonnt, nicht gewollt.“ Am besten: Sie geben gar nichts und blicken beim Vorbeiflitzen genau zehn Zentimeter über den Kopf des Betreffenden, möglichst forsch. Das ist eine einfache Frage des Durchhaltens.

Nun geht’s weiter: Was für ein Gesicht soll ein Mensch zeigen, der aus diesem neuzeitlichen Eldorado, Deutschland, kommt? Und dazu noch – was die Umstände erschwert – als Ferienbummler. Beim Prüfen der Menü- und à-la-carte-Preise ist es nicht immer leicht, heiter zu bleiben. Jetzt muß man wissen, ob ein zu Trotz gestanztes tapferes Lächeln empfehlenswert ist. „Die lachet immer noch“‚ denkt der sonnenverbrannte Wirt, „also sind meine Preise noch viel zu niedrig.“

Zeigen Sie eine finstere Miene und machen Sie noch finsterere Bemerkungen, so wird Ihnen mild angedeutet, daß zwei Dutzend andere Touristen, die hinter Ihnen nachdrängen, gern Ihren Tisch haben würden. Das beste: Sie essen Konserven oder machen es den Einwohnern des Gastlandes nach – verlangen Sie zwei Hecto Oliven, eine große lilafarbene Zwiebel, dazu einen vier Fäuste dicken, frischen Brotkanten und trinken Sie etliche Schlückchen aus einer Chiantibotticia, einer Roseflasche oder einem derben Tarragoner träufelnden Ziegenfellbeutel. Sagen Sie nicht, das wäre ein eintöniger Speisezettel: Seit Jahrhunderten ernähren sich die Leute dort unten auf diese aromatische Weise. Anscheinend qualitativ mehr als ausreichend, man werfe nur einen flüchtigen Blick auf ihre Geburtsstatistik.

Als vielzitierter Träger der Hilfe für unterentwickelte Länder wird sich der deutsche Sommerreisende noch einmal überzeugen können, wie unterentwickelt sich viele Alberghos-, Auberges- und Tavernenbesitzer fühlen müssen. Einige südfranzösische Hotels haben sich den Luxus geleistet musikalische Vorrichtungen in die Wasserkanalisation einzubauen. Es hört sich zwar wie die Begleitmusik der Gruselfilme an, übertönt aber vorzüglich die nervensägenden Töne der provenzalischen Zikaden.

Nicht selten sind die Trennwände der Urlaubsfluchten so hauchzart, dazu wegen der Wärme alle Fenster und Türen nur angelehnt, daß man oft Lust verspürt, sich für die unfreiwillige Teilnahme am nachbarlichen Leben zu bedanken oder zu entschuldigen.