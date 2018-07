Der Fortsetzungsroman hat im Fernsehen andere Eigenschaften als in der Zeitung. Lesern bietet eine übergreifende, lange Geschichte Kontinuität mit ihrem Blatt. Der Werbegesichtspunkt, der vom Zeitungsroman untrennbar ist, dürfte jedoch Fernsehzuschauern gegenüber, die sich einmal zur Anschaffung eines Empfangsgeräts entschlossen haben, bedeutungslos sein. Dagegen kann ein auf mehrere Folgen verteilbarer Fernsehfilm eigene Werte entwickeln. Er ist nicht an Längennormen, wie Kinofilme, gebunden; er kann also einen Stoff so breit behandeln, wie es dessen innere Dynamik wünschenswert macht. Schwieriger ist ein anderer Weg: auf spannende Ereignisse zu verzichten, statt dessen Menschen in ihrer Landschaft, ihrer Arbeits- und Feierwelt zu – zeigen, Mentalität gleichsam atmosphärisch zu schildern. Wenn’s hoch kommt, kann dabei Bildpoesie entstehen.

Solche Absichten muß Wilhelm Semmelroth gehabt haben, als er Erik Regers Roman „Schiffer im Strom“ als Vorlage für einen dreiteiligen Fernsehfilm wählte. Semmelroth ist experimentierfreudig. Die neuen Darstellungsmittel, nach denen er für das Spiel auf dem Bildschirm sucht, können sich auch einmal als verfehlt im Ansatz erweisen, wie bei der Fernsehinszenierung von Strawinskijs „Geschichte vom Soldaten“. Demselben Regisseur ist dann aber eine gerade wegen ihrer stilistischen Eigenart bedeutende Wiedergabe von Strindbergs „Traumspiel“ gelungen. Von diesem Höhepunkt ist das jüngste, auf Popularität zielende Semmelroth-Unternehmen in ein tiefes Wellental gefallen. Dabei blieb leider Erik Regers ausgezeichneter Rheinroman auf der Strecke.

Die Hauptursache für die Unstimmigkeit der Menschen im Film dürfte das Auswechseln des Zeithintergrunds gewesen sein – nicht ganz so schlimm, wenn daraus etwas Glaubwürdiges geworden wäre. Doch selbst so nüchtern urteilende Fernsehzuschauer wie die Binnenschiffer ließen durch ihre Interessen verbände sogleich nach der Sendung den Protest laut werden, Semmelroths Milieuschilderung stimme in nichts mit der Wirklichkeit überein. Karlheinz Gutheim, der für das Drehbuch mitverantwortlich zeichnet, ist ein Spezialist für Textbearbeitungen (vor allem im Bereich des Musiktheaters); aber der rheinische Dialekt allein konnte die nach der Amputation verbliebenen Dialoge nicht tragen. Am empfindlichsten war das Versagen der Regie gegenüber Regers Landschaftsschilderungen. Sie wurden nicht in Bildpoesie umgesetzt. Was an rheinischen Volkstumsszenen unter Mitwirkung eines stattlichen Laienaufgebots eingeblendet war, erhob sich nicht über folkloristische Reportage. J. J.