Mit diesem Bericht beschließen wir diese Reihe von Bildreportagen, in der wir Berufe vorgestellt haben, deren Aufgaben sich in unserer Zeit zu neuer Bedeutung gewandelt haben. Wir schilderten bisher jeweils einen Tag aus dem Leben eines Straf Verteidigers, eines Pfarrers, einer Kunststudentin, einer Taxifahrerin, eines Mannequins, einer Landärztin und eines Kunsterziehers. Wir werden das Thema in inder er Form und an anderer Stelle fortsetzen.

Der Name ist geblieben, seit der Förster, Feldmesser und Pädagoge Friedrich Fröbel den Beruf geschaffen hat. Seit gut hundertdreißig Jahren spricht man von der „Kindergärtnerin“; ihre Aufgaben jedoch sind vielfältiger geworden, sie haben sich mit der gesellschaftlichen Entwicklung geändert. Doch alte Begriffe trotzen wie alte Gefäße den Zeiten. Sie durch neue zu ersetzen, scheitert meist an so schwerfälligen menschlichen Regungen wie Gewöhnung und Sentiment. Kindergärtnerin – das ist für viele eine „Spieltante“, die mit lieben und manchmal garstigen Kindern Ringelreihen tanzt und den romantischen „Garten der Kinder“ bestellt. Sie gibt’s nicht. Der „Dutt“ ist ab – sofern er nicht liebenswertes modisches Attribut ist.

Als von der veralteten Vorstellung die Rede war, kam der Stoßseufzer. Frau Dr. Justi, Leiterin des Hamburger Fröbel-Seminars für die Ausbildung von Kindergärtnerinnen, beugte sich lächelnd ein wenig vor und sagte: „Kindergärtnerin ist heute ein wichtiger sozialpädagogischer Beruf.“ Mit dem Spielen allein, dem bloßen Beschäftigen von Kindern ist’s nicht getan.

Der Blick auf den Lehrplan des Seminars – Voraussetzung sind die Mittlere Reife und ein Jahr hauswirtschaftlicher Praxis – deutet es schon an: Pädagogik, Psychologie, Gesundheitslehre, Berufskunde und Methodik, Staatsbürger- und Sozialkunde sind Kern der Ausbildung; sie wird von Unterweisungen in Musik, Laien-, Puppen-, Gesellschaftsspiel, „bildhaftem Gestalten“ (Zeichnen, Malen), Werken, Umweltkunde und der Auseinandersetzung mit Jugendliteratur, Film und Funk ergänzt. Nach zweijähriger Ausbildung und staatlichem Examen erst darf sich ein junges Mädchen Kindergärtnerin nennen – erwartet von einem riesigen Angebot von Stellen. Die moderne Industriegesellschaft braucht sie und fordert von ihr viel Können und berufliche Gaben.

Es sind keineswegs nur Wohnungsnot, die Gefahren der Straße, die Gewalten städtischer Unweit, es sind nicht nur berufstätige Mütter, die nach ihr verlangen. Selbst in einer idealen menschlichen Siedlung braucht man sie: „Wir nennen es“, sagt Frau Dr. Justi, „den dritten ‚Erziehungsraum‘ neben Elternhaus und Schule.“ Was den Kindern von ihren Eltern nicht oder unvollkommen gegeben wird und in der Schule nicht mehr vermittelt werden kann, sollen sie im Kindergarten erhalten: Sie alle – nicht nur Einzelkinder – werden hier an eine Gemeinschaft gewöhnt und zum Selbsttun erzogen. Das lange Wochenende hat Unfähigkeiten erkennbar gemacht, die vorher zugedeckt waren: Langeweile, die freiwillig und sinnvoll auszufüllen vielen die Begabung fehlt. Der Kindergärtnerin fällt das schwierige Unternehmen zu, Ideen zu wecken und den persönlichen Tatendrang zu fördern.

Es ist keine Frage, daß sie ein gutes Maß allgemeiner Bildung besitzen muß, um Kindern „etwas anbieten“ zu können. Sie hat es mit Kindern von drei bis mindestens fünfzehn Jahren und sehr unterschiedlicher sozialer Herkunft und Erziehung zu tun. Das geschieht vor allem in den Tagesheimen, die etwa neun Zehntel aller betreuten Kinder aufnehmen. Die Anforderungen werden größer in jenen Heimen, die der Name schon ausweist: in den Gefährdetenheimen. Hier fehlt auch oft die Unterstützung durch die Eltern der kleinen und großen Herumtreiber, Schulschwänzer, Bandenmitglieder, sexual abnormen Frühreifen.

Hier wird von – schon erfahreneren – Kindergärtnerinnen ein außerordentliches pädagogisches Geschick verlangt. Wie sonst sollten sie „aus den Kindern etwas machen“ können? In den sogenannten Vollheimen, die zugleich Internat sind, haben sie auch mit jenen Kindern umzugehen, die zu Hause geschunden, Mädchen, die von den eigenen Vätern belästigt worden sind, mit Kindern, deren Eltern in Gefängnissen sitzen, die vom „Milieu“ verdorben sind, und auch mit Fürsorgezöglingen. Die Liste ist indessen noch nicht zu Ende: In Schulen für spastisch gelähmte und minderbegabte Kinder und in Krankenhäusern ist man auf die Hilfe der Kindergärtnerinnen angewiesen, aber auch in Erholungsheimen.

Das alles wissen noch wenige. So geschieht es denn noch, daß Eltern einwerfen, das sei kein Beruf für ihre halb erwachsene Tochter, wo man sich immer nur mit kleinen Kindern zu beschäftigen habe. Anderen wiederum scheint dieses Amt gar – als „allzu weiblich“ – des rechten Wertes und Ernstes zu ermangeln – denn Kindergärtner gibt es – wie Krankenbrüder – nicht... Die verniedlichende Berufsbezeichnung ist geblieben, die Aufgaben haben sich geändert.