Von Hansgeorg Maier

Der klingende Ertrag, den „Nana“ und „Germinal“ abwarfen, die beiden gleich beim Erscheinen meistgekauften Romane der Serie „Les Rougon-Macquart“, ermöglichte es Emile Zola, in den achtziger Jahren sein Landhaus in Medan um zwei pompöse, turmhohe Seitenflügel zu erweitern. Daß diese Wohntürme das schlichte alte Gebäude, das sie flankierten, förmlich erdrückten, kümmerte den Hauptakteur des literarischen Naturalismus an der Seine nicht. Ästhetische Bedenken kamen auch hier, wie in Zolas Büchern, gegen sein Selbstgefühl nicht auf. Das Selbstvertrauen eines Selfmademan-Romanciers, der Aufstieg und Geltung seinem Fleiß und seiner Ausdauer zuschreiben durfte; der die Theorie des „wissenschaftlichen Experimentairomans“, die er beim Romanschreiben zu befolgen glaubte, mit der gleichen robusten Beharrlichkeit verfocht, mit der er in seinen Büchern, durchaus ohne Vorsatz, die eigene Theorie mit seiner Vitalität und Phantasie überspielte.

Noch ehe er die Romane seiner „Rougon-Macquart“-Serie in Angriff nahm, hatte sich Zola für das, was zu leisten er willens und allein imstande war, das Stichwort gegeben: „Ein Kunstwerk ist ein Stück Natur, gesehen durch ein Temperament.“ Sachlich genommen, vom Ästhetisch-Künstlerischen her, eine mehr als fragwürdige Formel, eine Paradoxie. Aber auf die Persönlichkeit bezogen erwies sich Zolas vielzitierte Definition als prägnant und enthüllend; in dem „vu à travers un temperament“ meldete das Selbst- und Sendungsbewußtsein Zolas seinen Anspruch an.

Unmittelbar zu spüren bekam, diesen Anspruch Zolas einstiger Schulkamerad und Jugendfreund Paul Cézanne. Ein Vorfall, der viel zu bezeichnend ist, als daß man nicht wünschen sollte, er wäre gründlicher in der jüngsten deutschen Zola-Monographie behandelt –

Gerhard Walter: „Emile Zola – Der Deuter des Fin de Siècle“; Max Hueber Verlag, München; 250 S., 12,80 DM.

Ermächtigt von seiner Romantheorie, konnte Zola darauf verfallen, seinen Altersgenossen Cézanne als „ein Stück Natur, gesehen durch ein Temperament“ in seinem vierzehnten „Rougon-Macquart“-Roman („L’Oeuvre“) zu verwenden. Und zwar unter dem Namen Claude Länder: als einen der zahlreichen Nachkommen einer in geistiger Umnachtung gestorbenen Südfranzösin.

Als er seinen depressiven Romanhelden der Physiognomie Cézannes nachbildete, kümmerte er sich wenig um taktlose Übertreibungen. Es machte ihm nichts aus, daß in seiner Romanserie der Maler Lantier als Sohn einer dem Alkohol verfallenen Wäscherin, als Bruder eines Aufwieglers figurierte, daß er später einen Mörder zum Bruder bekam, daß er ihn schließlich durch Selbstmord enden ließ, aus Verzweiflung über ein mißlungenes Bild.