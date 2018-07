r. g., Stuttgart

Die Bauarbeiten für die Bundesgartenschau, die am 28. April eröffnet wird, geben den Stuttgartern einen Vorgeschmack von dem, was ihnen in den nächsten Jahren bevorsteht. Der Gemeinderat hat nämlich vorige Woche einen neuen Verkehrsplan beschlossen. Damit wird jenes Projekt Wirklichkeit, das der „fliegenden Pressekonferenz“ des Städtetages vor einigen Wochen (siehe ZEIT vom 7. April) geschildert worden ist: die Großstadt zwischen Wald und Reben will in ihren viel zu engen Talkessel Luft bringen, indem sie die Straßenbahn auf weite Strecken unter die Erde verlegt.

Außer dieser Unterpflaster-Straßenbahn haben die Stadträte nach dreistündiger Debatte beschlossen, mit Bund, Land und Bundesbahn über die weitere Verbesserung des Nahverkehrsnetzes zu verhandeln. Eine unterirdische S-Bahn soll vom Hauptbahnhof bis auf die Filder-Hochebene, auf der die südlichen Stadtrandgebiete liegen, gebaut werden. Ferner will man auf einer Strecke bereits die Fundamente zu einer späteren Hochbahn legen.

Als Grundlage der Planung diente ein umfangreiches Gutachten der Professoren Lambert und Feuchtinger, das im vorigen Jahr nach dreijähriger Arbeit vorgelegt worden ist. Die Gutachter gingen von einer Einwohnerzahl von 770 000 aus (gegenwärtig 630 000), die voraussichtlich zwischen 1975 und 1985 erreicht sein wird. Sie hatten zu berücksichtigen, daß gegenwärtig 275 000 Stuttgarter täglich innerhalb der Stadt von der Wohnung zur Arbeitsstelle pendeln und 109 000 Auswärtige zur Arbeit nach Stuttgart kommen. Die Hälfte aller Pendler kommt morgens während einer einzigen halben Stunde am Hauptbahnhof an.

Eine Kernfrage war dann, welche Massenverkehrsmittel eingesetzt werden sollen, um die Pendler zu transportieren. Sowohl der Straßenfachmann Feuchtinger als auch der Schienenexperte Lambert kamen zu dem Schluß, daß Schiene und Straße zumindest an den Brennpunkten zu trennen seien. Die Umstellung des Straßenbahnverkehrs auf Omnibusse wird bis auf wenige Ausnahmen als unwirtschaftlich und nicht genügend leistungsfähig angesehen. Eine Untergrundbahn dagegen hätte ein zu geringes Einzugsgebiet und wäre auch in der Zukunft nicht ausgelastet; gemessen am Effekt wären die Kosten zu hoch. Daher wird – wie auch in anderen Großstädten – die Unterpflaster-Straßenbahn befürwortet. In dem Gutachten heißt es: „Die vorgelegten Vorschläge sind keine Ideallösung, sondern – wie jede realisierbare Lösung in einer durch Jahrhunderte gewachsenen Stadt – ein Kompromiß zwischen Städtebau und Verkehr sowie zwischen Schiene und Straße.“

Die Kosten, die das Gutachten nennt, haben sich inzwischen bis zur Beschlußfassung um ein Erkleckliches erhöht. Für die Verwirklichung der Verkehrsplanung in den Jahren 1962 bis 1980 sind 575 Millionen Mark grundsätzlich genehmigt worden. Darin sind jedoch nicht die Mittel für der Grunderwerb und die sogenannten Folgelasten enthalten. Der Stadtkämmerer bemerkte schlicht, daß man die Summe von 575 Millionen getrost verdoppeln müsse, wenn man der Realität gerecht werden wolle.

Manchen Stuttgarter mag freilich nicht nur bei diesen Zahlen, sondern auch bei dem Gedanken schwindeln, was dann werden solle, wenn die angenommene Zahl von noch nicht 800 000 Einwohnern eines Tages und vielleicht eher als gedacht überschritten und auch die kunstvollste Verkehrsplanung dieser Zusammenballung auf engem Raum nicht mehr Herr würde.