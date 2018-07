U. L. München

Niemand würde an seinen Wagen einen Autoschlosser lassen, der den Motor nur von Bildern her kennt.“ Wie plastisch dieser aus einem Merkblatt stammende Vergleich ist, würdigt man erst richtig, wenn man weiß, wozu er in Beziehung gesetzt wird: Der Autor befaßt sich mit dem Mangel von Leichen an den westdeutschen Anatomien. „Die Lage ist einfach katastrophal“, erklärt Professor Dr. Titus von Lanz, Direktor des Anatomischen Instituts der Universität München. Seine Präparanden sollen die komplizierten Lagebeziehungen der Organe und Körperteile untereinander begreiflicherweise nicht nur aus Büchern kennenlernen. Der Professor aber fürchtet allen Ernstes: „Wenn das so weitergeht, wird eines Tages die Gefahr akut, daß den Ärzten durchaus vermeidbare Kunstfehler passieren“ – weil ihnen nämlich die Anatomie des menschlichen Körpers nicht vertraut genug ist.

Die Direktoren der Anatomischen Institute aller drei bayerischen Universitäten erörterten jüngst mit den Staatssekretären des Innen- und des Kultusministeriums ihres Landes die Frage, ob man den Leichenmangel nicht mit Hilfe-eines Gesetzes beseitigen könne. „In der Sowjetzone beispielsweise“, meinte Lanz, „gibt es eine geradezu vorbildliche Regelung, auf Grund deren Leichen, die niemand beansprucht, den Anatomien zugeführt werden müssen.“ In Bayern ist die juristische Situation infolge Kompetenzschwierigkeiten zur Zeit unklar; nun aber soll „ein auch für die anderen Bundesländer vorbildliches Gesetz“ geschaffen werden.

Seit Andreas Vesalius, Sohn des Leibapothekers Karls V., als erster menschliche Körper systematisch zergliederte (und dafür von der Kirche verfolgt wurde), gilt die Untersuchung des Leichnams als unentbehrlich für den Medizinstudenten. Vesalius und seine Nachfolger stahlen sich ihre Leichen noch; dieser Brauch war freilich bis ins beginnende 19. Jahrhundert hinein nicht ungewöhnlich. Von da an kam es häufig vor, daß Ärzte verfügten, ihr Körper solle nach dem Tode einer Universität zur Verfügung gestellt werden.

Heute gibt es „freiwillige Leichen“ aus allen Bevölkerungsteilen, soweit sie katholisch sind. Der heilige Franz von Sales (1567 bis 1622), in Wort und Tat Künder christlicher Nächstenliebe, wurde kurz vor seinem Ableben befragt, wo und wie er bestattet zu werden wünsche, und antwortete, man möge seinen Körper den Ärzten übergeben: „Es wird mir bei meinem Tode eine Erleichterung sein, zu wissen, daß ich als Toter noch der Allgemeinheit nützen... und daß ich wenigstens diesmal die Streitereien und Metzeleien verhindern werde, die zwischen den Eltern der Verstorbenen und den Studierenden der Medizin vorkommen.“

Diese Worte des Heiligen, seinerzeit keineswegs beispielgebend, werden heute von den Anatomien zur Werbung verwandt – mit einigem Erfolg. Die Universität garantiert eine würdige Bestattung der kompletten Leiche, Sonderwünsche werden berücksichtigt, die Pflege des Grabes über lange Jahre ist zugesichert. Lanz schätzt die solcherart entstehenden Kosten auf 400 bis 500 Mark pro Leichnam.

Die „freiwilligen Leichen“ reichen jedoch keineswegs aus. Seit Mitte der fünfziger Jahre ist der Mangel besonders akut: Bis dahin verfügten die Anatomien noch über genügend „alte Bestände“ (eine Leiche ist, konserviert, praktisch unbegrenzt haltbar). Merkblätter an die in Frage kommenden Behörden zeitigen spärliche Resultate. Die Leiter der zuständigen Wohlfahrtsämter lassen Leichen, auf die niemand Anspruch erhebt, lieber doch auf Gemeindekosten begraben als sie den Universitäten zuzuführen.

Auch die Prämien, die von bayerischen Universitäten für die Beschaffung einer Leiche ausgesetzt wurden, nützen nicht viel. Die Beamten erhalten außer sämtlichen ihnen entstehenden Unkosten eine Anerkennungsgebühr, die 1957 mit 20 Mark festgesetzt und inzwischen auf 40 Mark erhöht wurde. Lanz: „Den Ausdruck ‚Prämie‘ hören wir aber nicht gern“.