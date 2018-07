Seit Wochen ist die Situation auf den deutschen Aktienmärkten praktisch unverändert. Mit großer Stetigkeit kaufen die Ausländer deutsche Standardpapiere, also vor allem die IG-Farben-Nachfolger, Siemens und schließlich auch AEG. Aber man hat aus den Erfahrungen des vergangenen Jahres gelernt und versteht, "Knappheitskurse" zu vermeiden. Es wird nicht mehr zu jedem Preis gekauft, sondern nur so viel Material aus dem Markt genommen, daß sich die Kurssteigerungen jeweils in bescheidenen Grenzen halten. Natürlich summieren sich auch kleine Gewinne zu ansehnlichen Aufwärtsbewegungen. Doch daran nimmt niemand Anstoß. Und tatsächlich birgt ein langsam wachsendes Kursniveau weniger Rückschlaggefahren als Spitzenkurse, die im Zuge hektischer Sprünge erreicht worden sind,

Die deutschen Aktienkurse mußten in den vergangenen Wochen mehrfach den Beweis für ihre Widerstandsfähigkeit antreten. Die Feuerprobe war die DM-Aufwertung, deren Folgen an der Börse zu einem großen Teil bereits überwunden sind. Selbst für die stärker betroffenen Wirtschaftszweige wie Maschinenbau, Werften und Reedereien ist die Börse optimistischer, als es die betroffenen Gesellschaften selbst sind. Aktien dieser Unternehmen wurden in den vergangenen Wochen zu leicht steigenden Kursen gekauft, und zwar von Leuten, die der Ansicht sind, daß auch in diesen Wirtschaftsgruppen der betriebliche Aufschwung keineswegs beendet ist. Dabei scheint es so zu sein, daß der deutsche Maschinenbau die Aufwertungsfolgen noch am ehesten überwinden wird.Wenn die Spekulation diese Papiere etwas am Rande liegen läßt, dann spielt dabei die Befürchtung eine Rolle, einige führende Gesellschaften der Branche könnten aus "demonstrativen" Gründen für 1960 auf eine Dividendenerhöhung verzichten. Das würde den Markt der Maschinenpapiere zeitweise in Mitleidenschaft ziehen. Man wird sich aber vor Allgemeinerungen hüten müssen. Innerhalb der Maschinenbauindustrie hat es seit jeher Unterschiede gegeben. Wie überall, so existieren hier dividendenfreudige Unternehmen und solche, die auf Grund ihrer Konzernzugehörigkeit gehalten sind, auf die Interessen der Großaktionäre Rücksicht zu nehmen.

Der Umstand, daß sich die Spekulation bereits mit den "Nebenwerten", dazu gehören auch die Aktien der Automobilindustrie, beschäftigt, zeigt recht deutlich, daß der Berufshandel die Kursdifferenz zwischen den Auslands-Favoriten (BASF, Bayer, Hoechster, Siemens) und den übrigen Aktien für unangebracht groß hält. Auch die Kurse der Bankaktien haben einen stolzen Stand erreicht (besonders die der Dresdner Bank), so daß die Kulisse zur Zeit hier nur noch geringe Steigerungsmöglichkeiten sieht. Sie geht also "auf die Dörfer". Auf allen lokalen Märkten gibt es Papiere, die tatsächlich vergessen worden sind, die aber in den Mittelpunkt rücken, sobald bei ihnen die Dividendenentscheidungen heranstehen.

Im großen gesehen ergibt sich an den deutschen Börsen zur Zeit folgendes Bild: Die Ausländer kaufen deutsche Spitzenwerte, die Spekulation nimmt sich der zahlreichen Nebenwerte an, die deutschen Investment-Fonds interessieren sich vornehmlich aus Rendite-Erwägungen für Montan-Aktien – und die Bankenkundschaft hat alle Hände voll zu tun, um die diversen Bezugsrechte wahrzunehmen.

Auf Grund dieser Lage stellt sich sofort die Frage: Wenn im Grunde alle kaufen, woher kommt dann das Material? Was die Ausländer aufnehmen, dürfte in absehbarer Zeit nicht zurückkommen. An "politisch" schwachen Tagen "spendiert" zwar auch die ausländische Spekulation einige Posten, aber sie fallen betragsmäßig nicht ins Gewicht. Die Mehrzahl der Ausländer kauft langfristig – oder aus währungspolitischen Motiven. Hoffnungen auf eine neue DM-Aufwertung? Furcht vor einer Dollar- oder Pfund-Abwertung? Auf alle Fälle: Sicherheit in der D-Mark!

Der deutsche Berufshandel spekuliert in seiner Mehrzahl gegenwärtig sicherlich auf Hausse. Aber er ist mit relativ bescheidenen Margen zufrieden. Bei steigenden Kursen verkauft er relativ schnell. Diese Taktik war in der Vergangenheit richtig, denn immer wieder gab es Gelegenheiten, sich billiger eindecken zu können. Denken wir an die Kongo-Krise, an Kuba, Laos und Algerien. Die Börsenkulisse ist davon iberzeugt, daß die Serie der weltpolitischen Krisen noch keineswegs vorüber ist. In den Börsensälen spukt bereits das Gespenst einer neuen Berlin-Baisse. Die Haussiers befürchten, daß sie die vielfach erwartete Wahlhausse im Herbst in Mitleidenschaft ziehen wird.

Die Investment-Fonds scheinen ihre Tauschoperationen weitgehend beendet zu haben. Sie verzeichnen zur Zeit einen guten Absatz ihrer Zertifikate, so daß sie ihre Portefeuille-Umschichtungen nicht unbedingt durch den Verkauf von Aktien durchführen müssen, sondern das gleiche Ziel über den Zukauf erreichen.

Die Bankenkundschaft selbst ist oftmals nicht in der Lage, die ihnen angebotenen jungen Aktien mit vorhandenen flüssigen Mitteln zu bezahlen, sondern muß die Gelder durch den Verkauf anderer Papiere beschaffen. Teilweise finden Abbau von Kreditengagements statt, um die Depots wieder schuldenfrei zu machen. Auch dadurch werden Aktien freigesetzt. Deshalb ist es bislang zu keinen Engpaß-Erscheinungen gekommen. Sie würden erst dann wieder eintreten, wenn sich das deutsche Publikum einseitig auf die Seite der Haussiers stellt. Doch dafür scheint die Zeit noch nicht gekommen zu sein. Die regelmäßigen politischen Schocks üben in dieser Beziehung eine recht heilsame Wirkung aus. Kurt Wendt