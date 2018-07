Ein gebranntes Kind scheut bekanntlich das Feuer. Und so ist es denn auch zu verstehen, daß sich nach der Aufwertung der Mark im In- und Ausland die „unmittelbar Betroffenen“ regten, um künftig gegenüber ähnlichen Überraschungen besser gerüstet zu sein. Währungsverluste sind nun einmal eine unangenehme Sache. Sie belasten die Kalkulation. Was Wunder, daß das Ausland heute meist nur wenig Neigung zeigt, deutsche Exportaufträge in D-Mark zu fakturieren. Dafür hielten sich Gerüchte, der ersten Aufwertung der Mark folge möglicherweise eine zweite, viel zu hartnäckig. Inzwischen hat sich die währungspolitische Diskussion allerdings sichtbar beruhigt. Die Änderung eines Wechselkurses wird wieder mehr als das betrachtet, was sie seit eh und je war: eine vom jeweiligen Auf und Ab der Konjunktur unabhängige, ausschließlich auf die Beseitigung eines strukturellen Ungleichgewichts der Zahlungsbilanz ausgerichtete Maßnahme. „Kein vernünftiger Mensch“, sagte Notenbankpräsident Blessing am vergangenen Donnerstag in Wiesbaden, „kann im Ernst daran denken, den Schritt vom 5. März zu wiederholen.“

Klarstellungen dieser Art haben bislang freilich das Interesse an Auslandskrediten nicht nachhaltig zu dämpfen vermocht. Gewiß, über den Umfang der von deutschen Unternehmen im Ausland aufgenommenen Kredite liegen keine Zahlen vor. Man ist hier ganz auf Schätzungen (und Vermutungen) angewiesen. Sicher ist nur soviel, daß in den letzten Wochen in größerem Umfange von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht würde, schätzungsweise im Betrage von einigen hundert Millionen DM. Blessing bezeichnete die Auslandskredite, die im wesentlichen aus Gründen der Kurssicherung in Anspruch genommen werden, als eine „wichtige Quelle“ der starken Devisenzuflüsse von annähernd 2,5 Mrd. DM seit der Aufwertung.

Das erhöhte Kurssicherungsbedürfnis, dem die Devisenterminmärkte nicht gewachsen waren, drängte vor allem die großen Unternehmen ins Ausland. Wie sich der Präsident der Notenbank dazu äußerte, geschieht dies vornehmlich dort, wo es sich um längerfristige Exportforderungen handelt, für die eine Kurssicherung schon immer Schwierigkeiten bereitete. Der technische Vorgang ist denkbar einfach: ein Unternehmen besorgt sich einen Fremdwährungskredit, der auf Dollarbasis etwa 5 1/2 vH kostet, und tauscht den Devisenerlös bei seiner Bank ein, die wiederum die Devisen an die Bundesbank verkauft. Die Folge sind höhere Devisenzuflüsse.

Einfacher und billiger läßt sich Kurssicherung kaum durchführen. Kleinere Unternehmen können freilich nicht so leicht auf dieses Rezept zurückgreifen. Hier wird ein ausländisches Kreditinstitut wohl nur selten auf eine Bürgschaft der Hausbank verzichten, die zwar nicht viel, aber immerhin doch etwas kostet. Inwieweit die Aufnahme von Krediten im Ausland, die in vielen Fällen einer Vorwegnahme von Exporterlösen gleichkommt, auch künftig noch eine Rolle spielen wird, hängt ganz vom weiteren Verlauf der „währungspolitischen Diskussion“ ab. Sobald die internationale Spekulation völlig abklingt und auf den Devisenmärkten die allseits erwünschte Stabilität wiederkehrt, vermindert sich zwangsläufig auch das Interesse an derartigen Krediten. Dies um so mehr, wenn der heutige noch bestehende Zinsvorteil durch einen entsprechenden Druck auf den deutschen Zins weiter eingeengt wird. Iz.