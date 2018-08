S., Paris, im Mai

Die Verteidigung Challes hat nach anfänglichem Zögern Rechtsanwalt Arrighi übernommen, der schon durch den „Barrikaden-Prozeß“ in der Verteidigung der Algerien-Putschisten bewandert ist. Seine Aufgabe wird wiederum nicht leicht sein, weil jegliche Art der Verteidigung eines Rebellen – er kann sie drehen und wenden wie er will – zwangsläufig in eine Anklage gegen General de Gaulle einmünden muß, wie dies ja auch während des Barrikaden-Prozesses fast täglich zu beobachten war. Denn nach wie vor gibt es den Artikel 88 des Strafgesetzbuches, in dem es heißt, daß mit Gefängnis von einem bis zu zehn Jahren und einer Geldstrafe von 3000 bis 70 000 Neuen Franken bestraft wird, „wer sich an der Integrität des nationalen Staatsgebietes vergeht oder versucht, Teile dieses Gebietes, die dem nationalen Hoheitsrecht unterstehen, diesem Hoheitsrecht zu entziehen“.

Die Figur des Generals Challe, der nicht der Typ eines Desperados ist, wird als eine der tragischsten Erscheinungen in die französische Militärgeschichte eingehen. Schon heute zweifelt niemand mehr daran, daß ihn die eigentlichen Drahtzieher des Aufstandes – die Obersten vom 13. Mai 1958 – nur als Vorspann für ihre Zwecke benutzt haben. Daß die Ex-Generale Salan, Zeller und Jouhaud jederzeit von der Partie sein würden, war eher anzunehmen. Challe jedoch war in diesem Kreise ein Neuling. Und als Neuling hat er sich denn auch benommen, indem er sich dem Präsidenten der Republik ergab. Er hat es eben nicht zum Bruderkrieg kommen lassen, was doch durchaus in seiner Macht gelegen hätte... Je mehr dies klar wird, desto mehr gewinnt er wieder Sympathie, während die anderen schon durch die öffentliche Meinung gerichtet sind.

Denn nicht nur die Regierung, sondern auch die öffentliche Meinung hat Inventur gemacht. Stand sie während der kritischen Tage geschlossen hinter dem Staatsoberhaupt, so setzte doch sofort nach dem Zusammenbruch der Rebellion auch die Kritik an de Gaulle ein. Nur selten hat etwa die Zeitung Le Monde einen derart scharfen Kommentar ihres Herausgebers Hubert Beuve-Mery gebracht, wie jenen vom 24. April. Dessen Tenor war: der Staatschef müssen nun endlich anfangen zu regieren – nach demokratischen Spielregeln, ohne Sondervollmachten, mit dem Parlament. Richten die Franzosen den Blick zurück auf die staatsmännische Karriere des Generals von 1942 bis heute, so will ihnen scheinen, daß sich de Gaulle immer nur dann zu wirklicher Größe emporschwang, wenn die Nation am Abgrund stand. Die Art jedoch, wie er zwischen den Gefahrenzeiten regierte – beziehungsweise nicht regierte – sowie die Technik seiner Regierungsweise sind seit langem umstritten. Und keineswegs war es nur die Presse der Linken oder äußersten Rechten, die ihn kritisierte – auch große Teile des Volkes mokierten sich über die „Technik“ des Staatspräsidenten. Sie war ja schon fast zum Schema geworden.

Hatte sich eine Situation derart zugespitzt, daß etwas geschehen mußte, so hielt de Gaulle eine Pressekonferenz ab und wandte sich über Rundfunk und Fernsehen direkt an die Bevölkerung. Anschließend unternahm er dann jeweils eine Reise durch die Provinzen, wobei er mit kürzeren oder längeren Ansprachen die Bevölkerung begeisterte. Zwischen diesen Perioden der Aktivität schienen lähmende Pausen zu liegen, insbesondere im Ablauf der Algerien-Politik. Besonders auffällig war dies nach dem Referendum im vergangenen Februar, als es Wochen dauerte, bis die Öffentlichkeit sozusagen tropfenweise erfuhr, was de Gaulle mit Algerien endgültig im Sinne hatte.