Eine überraschend lebhafte Opposition gab es in der Hauptversammlung der Hoesch AG, Dortmund, die sich allerdings weniger auf den – glänzenden – Abschluß des Geschäftsjahres 1959/60 bezog. Vielmehr hatte die von der Verwaltung vorgeschlagene Neufestsetzung der Aufsichtsratsvergütung den Zorn der Aktionäre auf sich gezogen. Nach dem neuen Modus ist für die Aufsichtsratsmitglieder der Hoesch AG statt einer festen Vergütung von bisher 12 000 DM eine teilweise dividendenabhängige Entschädigung vorgesehen, was für das Berichtsjahr bei einer 12prozentigen Dividende eine Aufsichtsratsvergütung von 22 000 DM jährlich bedeutet. An diesem Sprung, den die Verwaltung im wesentlichen damit begründete, daß der Hoesch-AR schon seit Jahren mit einer unveränderten Vergütung arbeitet, entzündete sich die äußerst scharfe Kritik vieler Aktionäre, die auch in der Abstimmung über diesen Punkt der Tagesordnung einen ungewöhnlichen Erfolg für sich verbuchen konnten. Fast 7 vH des anwesenden Kapitals entschieden sich nicht im Sinne der Verwaltung, das ist eine bei großen Publikumsgesellschaften nur selten erreichte Quote.

Auch die vorgeschlagene Dividende von 12 vH fand nicht den ungeteilten Beifall der Versammlung, jedoch gab es in dieser Diskussion – von einigen polemischen Ausfällen des Darmstädter Kohlenhändlers. Nold abgesehen – keinerlei Schärfen. Die Verteilung einer Bardividende von 14 vH und die Ausgabe von Berichtigungsaktien irrt Verhältnis 5 : 1waren die weitestgehenden Forderungen aus dem Kreise der Versammlung. Der Aufsichtsratsvorsitzer, Erich Bechtolf, meinte zu diesen Vorschlägen allerdings, daß „man wohl überschätze, was Hoesch netto verdient habe“. Darüber hinaus sprach auch der AR-Vorsitzer davon, daß ein Unternehmen sich „pflichtwidrig“ verhalten würde, wenn es in so einem guten Jahr den ganzen Gewinn ohne Einbehaltung einer gewissen Reserve ausschütten würde. Nach Bechtolfs Angaben hat Hoesch etwa zwei Drittel des Nettogewinns als Dividende verteilt, wobei allerdings der Begriff Nettogewinn nicht näher erläutert wurde. Die Anregung zur Ausgabe von Berichtigungsaktien wurde seitens der Verwaltung wiederum mit dem Hinweis auf das seinerzeit günstige Umstellungsverhältnis pariert.

Mit besonderem Interesse nahmen die Hoesch-Aktionäre die Ausführungen des Vorstandsvorsitzenden, Dr. Willy Ochel, über die Investitionspolitik der Gesellschaft zur Kenntnis. Ochel hob noch einmal hervor, daß die bisherigen Investitionen der Hoesch-Gruppe ohne Kapitalerhöhungen durchgeführt worden sind. Das derzeitige Bauvolumen von rd. 350 Mill. DM wird vielleicht die Wende bringen. „Ob die anstehenden Aufgaben“, so sagte Ochel hierzu wörtlich, „ohne Kapitalerhöhung zu lösen sind oder ob wir zum erstenmal nach der Neugründung mit einer Kapitalerhöhung an den Kapitalmarkt herantreten werden, wird sich im Laufe des Kalenderjahres ergeben.“ nmn