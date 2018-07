Von Hermann Stahl

Die Frage, ob Herr Miteis zwei Söhne habe oder gehabt habe, wäre, falsch gestellt gewesen. Hier ging es nicht um die Zahl. Die Frage, ob Herr Miteis Söhne habe oder gehabt habe, beantwortet sich, irre ich nicht, von allein. Ich möchte mich dem grauen, ziemlich heruntergekommenen Treppenhaus zuwenden. Mich beunruhigt jedoch, den Namen der Straße nicht mehr zu wissen, in der das Haus stand, in dem das Treppenhaus war, dieses eine, besondere, das kein besonderes war. (Ich bin unzufrieden: das Treppenhaus ist so wichtig gar nicht, ich weiche in das Treppenhaus aus, weil ich mich drücken möchte vor der Beantwortung der Frage zwei: war es legitim, war es gesetzlich erlaubt, daß Herr Miteis in den roten Kahn sprang? Oder weiß ich die Antwort und wünsche nur so zu tun, als ob ich sie nicht wisse?)

Nein. Darum geht es nicht. Eben fällt mir der Name der Straße ein, ich verschweige ihn. Der Kahn war ein Wasserfahrzeug wie jeder Kahn. Wenn er in den Bäumen stand, muß Hochwasser gewesen sein. Es ist denkbar, daß nur die Baumkronen aus ihm herausragten. Es handelt sich für mich nicht um die Frage nach der Höhe des angenommenen Hochwassers, ich sehe weit und breit keine Meßlatten, die ich mit meinen Augen abzulesen vermöchte. Ich sehe Herrn Miteis würdig die ausgetretene Treppe in jenem Treppenhaus hinabsteigen, einen elfjährigen Jungen neben sich, dem er eine Klavierstunde gegeben hat. Einer Angelegenheit oder Geschichte halber, die nicht hierher gehört, hatte Herr Miteis irgendwann den Posten eines Korrepetitors verloren. Kinopianist war er schon wenige Jahre nach dem Überhandnehmen des Tonfilms nicht mehr gewesen. Er lebte. Gelegentlich spielte er ersatzweise in vielleicht sehr bekannten Kapellen, die von Fall zu Fall anläßlich irgendwelcher Vereinstanzabende engagiert wurden. Die Eltern der sieben Klavierschüler des Herrn Miteis legten Wert auf gründlichen, dabei preisgünstigen Unterricht.

Das Miteis-Zimmer in der Wohnung von Witwe Keller im 4. Stock hatte eine schräge Fensterwand. Nicht sehr viel Licht fiel auf zwei rote Plüschsessel von rabiater Dauerhaftigkeit sowie auf das Klavier, das Frau Keller alt geerbt hatte. Das Zimmer war, bedenkt man den jährlich wachsenden Zustrom zur Universität der Stadt, nicht viel weniger preisgünstig vermietet als des Untermieters Klavierstunden. Frau Keller vermietete dieses Zimmer, obgleich sie das als Beamtenwitwe nicht nötig gehabt hätte, sie war eine gutmütige Frau. Daß Herr Miteis bei ihr wohnte, verringerte ein wenig ihre Einsamkeit, was sie ihm verschwieg. Er wohnte schon lange bei ihr. Sie fand, er gleiche Charlie Chaplin ein wenig, sie war eine bescheidene Frau, und Miteis war älter als jener. Immerhin trug auch er zu glänzender, nicht allzu strikt vertikal fallender Streifenhose einen schwarzen Rock. Freilich waren Herrn Kellers rehbraune Tuchweste und weiße Eckenkragen Herrn Miteis etwas weit, weil Herr Keller größer, auch stämmiger als Herr Miteis gewesen war, Korrepetitor und Kanzleioffiziant! Da Frau Keller genug für diesen Mieter tat, konnte sie nicht auch noch die einzelnen Kleidungsstücke enger machen, die Eckenkragen schon gar nicht. Sie kannte Herrn Miteis gut, und bis vor einiger Zeit hatte sie sich nur ganz gelegentlich ein bißchen gesorgt um ihn, ach: gebangt. Das war ja auch ganz schön. In Zweifelsfällen könnte sie noch immer bei Familie Glockner Rat suchen, um nicht zu sagen Zuflucht, ein Stockwerk tiefer. Herr Glockner war lange Jahre Portier im städtischen Schlachthof gewesen, es sind wirklich ruhige, zuverlässige Menschen, Glockners.

Aber ja so – wollte sagen: treppab steigend neben seinem Schüler blieb Herr Miteis stehen, sagte etwas vor sich hin, zog den Hut. Der Schüler, dreizehn, hatte Sommersprossen zu jeglicher Jahreszeit, und wenn er grinste, veränderte sich deren Dichte, scheinbar. Er nickte, sagte: „Dann wohl bis nächsten Mittwoch, Herr Miteis“, und ging. Er wollte womöglich heim, sah nicht das Zucken in Miteis’ Gesicht und freute sich über das Krachen der Haustüre, während Herr Miteis die Stirn runzelte, nur wenig, flüchtig. Er stieg die Treppen wieder empor.

Friedlich in seinem Zimmer legte er den Hut auf den Waschtisch und lächelte. Nicht, weil er mit dem Kopf gegen die Schrägwand stieß, erschrak er. Hastete zur Kommode, wühlte unter Pappschachteln ein Photo hervor, stellte es sanft auf den Tisch, wobei er zur Türe hin schielte. Er schielte nicht immer. Die roten Plüschsessel äugten. Sie mißtrauten ihm, manchmal, meinten, manchmal hasse er Frau Keller, fast. Sie wußten es nicht besser – es konnten auch Anwandlungen von Furcht sein. Tatsache war, daß der sommersprossige Schüler, vermutlich kein künftiger Meisterpianist, die schwarze Kreppschleife einmal an dem Photo gesehen hatte, ein anderes Mal nicht. Es handelt sich darum, daß er im Verlauf von bisher 41 Klavierstunden das Photo nur zweimal erblickt hatte. Einmal riß Frau Keller versehentlich die schwarze Kreppschleife ab vom schwarzen Rahmen, beim Abstauben, als Herr Miteis nicht zugegen war. Er kam hinzu, und Frau Keller sagte: „Ich würde ja eigentlich die Schleife weglassen – ist ja schon fast nicht mehr wahr...“ Herr Miteis schwieg. Dieser Korrepetitor i. R., ob mythologiegläubig oder nicht, lehnte Gott Chronos nicht ab (nicht mehr!), sondern hatte ihn vergessen. Immerhin fehlte künftig die schwarze Kreppschleife am schwarzen Rahmen des Photos, so oft – so selten – dieses hervorgeholt und sanft auf den Tisch gestellt ward. Was sich dann jeweils anschließend ereignete, gehört nicht hierher, jeder Mensch hat seine kleine Scheibe Welt und kann dem Rand zu nahe kommen und – pardauz! Jeweils in Verbindung – Auswirkung dessen – damit hastete Frau Keller treppab zu Glockners, eilig kam sie mit Herrn Glöckner zurück, danach war alsbald wieder Ruhe im Rotplüschsessel-, im Schrägwandzimmer. Wochenlang Ruhe, wenn nicht monatelang. Das Photo zu verbrennen, solchen Schlachthofportiersrat, so männerdumm, konnte Frau Keller sich nicht entschließen. Einmal war es hingefallen im Kampf, da zerbrach das Glas, Frau Keller entfernte alle Reste jenes spitzen Zackens wegen, der noch steckte.

„Frau Keller!“ Noch immer hatte Herr Miteis den Stimmklang von Kuno Gomorr, Pseudonym natürlich eines der berühmtesten Hagen seiner Zeit, genau im Gedächtnis, und er handelte danach, „Frau Keller!“ Sie kam sofort. Diesen Klang kannte sie längst, und sie sah wieder traurig aus, so dick und klein sie war. Sie hob das Kinn, die Augen ihres Untermieters zu erblicken. Noch am Morgen dieses Tages hatte sie gelächelt, betagt und dennoch heiteren Sinns, eine Stunde spater aber nach erster Tagesbegegnung mit Herrn Miteis zu Frau Glockner auf der Treppe gesagt: „Ich weiß nicht, der Blick wieder – und natürlich, wie ich auf den Kalender gucke, was haben wir? Vollmond. Und immer bei Vollmond kommt er doch!“ Frau Glockner hatte genickt und geseufzt. Denn keineswegs kam der Kahn immer, das heißt alle vier Wochen, wenn Vollmond war, manchmal kam er von April bis September nicht, keineswegs. Sprach Frau Keller noch: „Ach wenn doch endlich die Tochter käme mit dem Manne!“ Und Frau Glockner nickte verständnisvoll, obgleich das Leben nach Eintreten des oft von Frau Keller – Untermietsuchende in Überfülle! – halb bang, halb verständnisvoll gewünschten Ereignisses langweiliger zu werden drohte.