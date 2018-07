Bei der Deutschen Girozentrale – Deutsche Kommunalbank – eine Bankanstalt des öffentlichen Rechts, wirkte sich 1960 die anhaltende Anspannung am Geldmarkt aufs engste auf die Einlagenentwicklung der Bank aus. Auch im Berichtsjahr zeigte sich wieder, daß die Mindestreserveerhöhungen im Sparkassensektor aufs Ganze gesehen zu Lasten der Einlagen der Bank gegangen sind. Da die abgezogenen Einlagen der Bank im wesentlichen in Moblilisierungstiteln angelegt, also liquiditätspolitisch bereits stillge.egt waren, ergab sich für die Bundesbank lediglich die Wirkung, daß bisher verzinsliche Positionen in unverzinsliche umgewandelt wurden.

Die Gesamteinlagen betrugen per 31. 12. 60 ca. 1640 (1850) Mill. DM. Wie im Vorjahr bereits berichtet, war im vierten Quartal 1959 bei den Festgeldeinlagen der Bank eine Verschiebung der Fristigkeiten zu Gunsten kürzerer Anlagetermine festzustellen. Diese Laufzeitverkürzung der Festgelder stand in unmittelbarem Zusammenhang mit den im Herbst 1959 einsetzenden Restriktionsmaßnahmen der Bundesbank. Da im Berichtszeitraum kein grundlegender Wandel der Notenbankpolitik zu verzeichnen war, änderte sich auch in den Anlagegewohnheiten der Einleger der Bank nichts, d.h. die bereits im Jahre 1959 zu erkennende Laufzeitverkürzung wurde im wesentlichen aufrecht erhalten.

Die Anlagepolitik der Bank im kurzfristigen Geschäft entsprach dem verringerten Einlagenniveau im Berichtszeitraum und kam in einem niedrigeren Stand der Offenmarktanlagen zum Ausdruck. Während der Berichtsperiode erreichten die Bestände an Schatzwechseln und unverzinslichen Schatzanweisungen nicht mehr die 2-Milliardengrenze, die noch im Durchschnitt des Jahres 1959 am jeweiligen Monatsultimo – außer im November und Dezember – überschritten worden war.

Das langfristige Geschäft und das mittelfristige Geschäft der Bank entwickelten sich im Berichtsjahr unterschiedlich. Entsprechend dem allgemeinen Absatzrückgang am Rentenmarkt konnte im langfristigen Geschäft das Ergebnis des Vorjahres nicht erreicht werden. Das dem Geldmarkt näherstehende mittelfristige Geschäft schrumpfte bis zum fast völligen Erliegen zusammen, da aus der ständigen Sorge vor weiteren liquiditätsverknappenden Maßnahmen die Kapitalsammelstellen nicht geneigt waren, verfügbare Mittel mittelfristig festzulegen. Infolgedessen mußte das von der Bank seit einigen Jahren besonders gepflegte mittelfristige Geschäft stark eingeschränkt und die Hergabe mittelfristiger Darlehen bis auf weiteres zurückgestellt werden.

Entsprechend den Schwankungen am Rentenmarkt wurden zunächst 5prozentige und 6prozentige, später 7prozentige Emissionen begeben, um schließlich wieder zum 6prozentiegn Typ zurückzukehren. Insgesamt wurden von der Bank im Jahre 1960 rund 50 Mill. DM Deutsche Kommunalanleihen begeben. Die langfristigen Darlehen wurden in Anpassung an die schwankenden Zinsbedingungen der Emissionen herausgelegt. Wie in den Vorjahren war es der Bankanstalt infolge der von ihr getroffenen Liquiditätsvorsorge auch im Berichtsjahr jederzeit möglich, die starken Anforderungen, die an sie durch Abzug großer Einlagenbeträge gestellt wurden, ohne Schwierigkeiten zu erfüllen. Am Jahresende 1960 waren die kurzfristigen Verbindlichkeiten der Bank in Höhe von 82,25 (81,9) vH in liquiden Anlagen belegt. Als liquide Anlagen wurden bei dieser Berechnung die Barreserve, die Nostroguthaben, die bundesbankfähigen Wechsel, die Schatzwechsel und die unverzinslichen Schatzanweisungen sowie die Wertpapiere und Kassenobligationen mit ihren Beleihungswerten berücksichtigt. Die Ausgleichsforderungen sind nicht eingerechnet.

Das Kapital von 10 Mill. DM wird mit dem satzungsmäßig zulässigen Höchstsatz von 5 vH verzinst. An die Sicherheitsrücklage wurden weitere 2,5 Mill. DM zugewiesen. Damit machen dann die Rücklagen 19,5 Mill. DM aus. (Bilanzsumme: 2,5 Mrd. DM). –c