Marschall Tito warb für seinen „dritten Weg“ der Bündnisfreiheit

Von Wolfgang Leonhard

Kairo, Anfang Mai

Willkommen, Präsident Tito – Freund der arabischen Völker! Diese Losung prangte zu meiner Verwunderung nicht nur auf Arabisch und Englisch, sondern sogar auf Serbokroatisch auf den Mauern der Hauptstadt Kairo. Zum siebenten Male trafen sich Tito und Nasser: Kairo war die letzte Station auf Titos langer Afrikareise. Er wurde festlich empfangen, denn Nasser betrachtet ihn seit langem als seinen engsten Bundesgenossen.

Kein anderer Staatsmann hat sich bisher für den Schwarzen Kontinent so viel Zeit genommen wie der jugoslawische Staatschef. Insgesamt war Tito 71 Tage unterwegs: in Ghana, Togo, Liberia, Guinea, Mali, Marokko, Tunesien.

Titos eigener Akzent

In allen Erklärungen, die Tito während seiner Reise zu außenpolitischen Fragen abgab, waren zwei Tendenzen deutlich zu erkennen. Erstens die Anteilnahme, mit der Jugoslawien den Unabhängigkeitskampf der afrikanischen Länder verfolgt. Immer wieder setzte sich Tito für die baldige Liquidierung des Kolonialismus – gelegentlich auch des „Neo-Kolonialismus“ – ein. Immer wieder plädierte er für die nationalen Bewegungen in Algerien und Angola; immer wieder wetterte er gegen die Rassendiskriminierung in der Südafrikanischen Union, gegen die belgischen Aktionen im Kongo und die Ermordung Lumumbas.