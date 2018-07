Jean Anouilh ist ein Lieblingsautor des Deutschen Fernsehens. Seine pointensicheren Dialoge, seine überraschenden Einfälle und der Bezug der Handlung auf eine Wirklichkeit, die scheinbar realistisch ist – solche Eigenschaften ermöglichen auf dem Bildschirm ein Theaterstück des erfolgreichen Franzosen nach dem andern.

Die Fernsehkamera besitzt die merkwürdige Fähigkeit, Handlungen, besonders Kammerspiele, die auf der Bühne schon ausgeleiert sind, noch einmal zusammenzupressen, ihnen eine gewisse Dichte zurückzugeben. Das Medium Fernsehen hat zudem, eine Affinität zur Wahrscheinlichkeit. Für Anouilhs Stücke ist das nicht ungefährlich. Sie rutschen dabei leicht in ein Spielgenre, wohin sie nicht gehören.

„Das Rendezvous von Senlis“, in Baden-Baden von Walter Rilla inszeniert, ist eine Farce. „Der junge Mann“ Georges, der eine sehr reiche, ungeliebte Frau geheiratet hat, sie mit der Frau seines Freundes Robert betrügt und mit dem Gelder, das er erheiratete, sowohl seine Eltern sowie seinen Freund und dessen Frau Barbara aushält – Georges also will endlich einmal das Glück der Reinheit genießen. Es begegnet ihm in der unschuldigen Studentin vom Lande, Isabelle, die er im Louvre kennengelernt hat.

Ihr verbirgt er seine wahre Existenz, mietet ein vornehmes Haus in Senlis, dazu zwei Schauspieler als seine vorgeblichen Eltern, einen Lohnkellner, der Georges schon als Kind auf den Knien geschaukelt haben soll, und will einen „Familienabend“ für und mit Isabelle inszenieren, wie ihn Georges nie erlebt, aber immer erträumt hat. Die tollsten Arrangements dienen einem einzigen Zweck: der „Wahrheit als Farce“. Natürlich kommt die Falschspielerei augenblicklich an den Tag, aber Isabelle läßt sich nicht beirren. Sie schlägt alle ihre Gegner in die Flucht und bewegt sogar Georges, dem falschen Leben abzusagen und mit ihr ein neues zu beginnen.

Das ist so unwahrscheinlich, wie die dramatische Entwicklung turbulent und amüsant ist. Als abgewandeltes Vorbild stand dem Autor Anouilh die „Sittenposse“ Molières vor Augen. Obwohl die Figuren einer Pariser Gesellschaftsschicht von heute (oder vorgestern) entnommen wurden, sind sie, dramaturgisch betrachtet, Marionetten. Diese stilistische Eigenart muß für den Zuschauer fühlbar werden. Sie entwirklicht die Handlungsvorgänge. In der Fernsehinszenierung wurde das aber nicht beachtet.

Aus dem „Rendezvous von Senlis“ wurde ein realistisches Stück. Im einzelnen ist es sicherlich amüsant, wenn zwei Schauspieler (Fritz Rémond und Erika von Thellmann) sich in improvisierte Rollen (als Georges’ Eltern) finden sollen und von ihrem Beruf nicht loskommen oder wenn Georges mitten in den Vorbereitungen abgerufen wird, so daß der Schwindel aufplatzt. Aber dann kommt der Bodensatz der fiktiv gemeinten Handlung hoch. Mit dem Anspruch, wahrscheinlich zu wirken, wird die Komödie schließlich peinlich und unglaubwürdig.

Die Regie ermöglichte achtbare Einzelleistungen: Heinz Bennent (Georges), Herbert Fleischmann (Robert). In der optischen Gegenüberstellung der beiden Frauengesichter – Gisela Trove (Barbara) und Ingrid Pan (Isabelle) – gelangen gegen Ende charakterlich enthüllende Großaufnahmen.

Doch dieses typische, hier sogar glänzend beherrschte, Fernsehhandwerk führte, weil es stilwidrig eingesetzt war, zur Diskreditierung Anouilhs. Seine schwerelose Farce, die als pièce rose dem Zuschauer Geschmack an der Reinheit vermitteln sollte, wurde zur Schnulze. J. J.