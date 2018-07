Als der Schriftsteller Walter Bauer vor neun Jahren Deutschland verließ, um, mittellos und ohne Beziehungen, in Kanada ein neues Leben zu beginnen, war er schon über fünfzig. Es wird zum mindesten viel Mut (vielleicht mit einem Unterstrom von Verzweiflung) dazu gehört haben, sein Schicksal so herauszufordern: va banque zu spielen (inzwischen ist aus dem Tellerwäscher und Packer ein „Dozent“ geworden).

Bauers Hörspiel „Das Bild an der Wand“, das der NDR jetzt unter Gustav Burmesters Regie sendete, weist einen Zug auf, der autobiographisch wirkt. Auch der Witwer Price (Gustav Knuth) geht, obwohl schon 57 Jahre alt, das Risiko einer abenteuerlichen Neuordnung seines Lebens ein: Er heiratet eine Frau, die 22 Jahre jünger ist, und er wird von seiner Familie beargwöhnt und von seiner Tochter (Hannelore Schroth) verlassen.

Eine solche Entladung eigener Lebenserfahrung und Lebensstimmung des Autors im Werk könnte ungewöhnliche künstlerische Energien hergeben. Hier ist es aber ein „Vor Sonnenuntergang“-Drama allenfalls zweiter Ordnung. Störend ist weniger der Mangel an „Originalität“, die ja manchmal keinen Pfifferling wert ist. Mehr stört die Flächigkeit der Figuren.

Dieses Familiendrama hat wenig spezifisch funkische Qualitäten. Im Hörspiel ist ja das Dramatische zweifelhaft, im Gegensatz (so scheint es) zum Fernsehspiel. Funksicherer war das zweite Hörspiel von Bauer, das am selben Abend (unter Burmesters überlegener Regie) gegeben wurde. Es heißt „Bericht von Apfelbäumen“ und macht wenigstens von der „Blende“ (ausgiebig) Gebrauch. Es ist der Bericht eines Zeitungsreporters Hunter (Heinz Drache) aus Toronto. Hunter besucht in einer nahegelegenen Ortschaft einen Italiener Giuseppe (Carl Wery), der vor einem halben Jahrhundert einwanderte und nun in den Verdacht der Schrulligkeit gerät, weil er seinen Obstgarten nicht für sehr gute 98 000 Dollar an einen Makler verkaufen will. Es stellt sich schnell heraus, daß der Siebzigjährige, der von seiner Familie bedrängt wird, nicht spleenig ist. Er verteidigt seinen Garten, seine Bäume, seine Erde, weil er mit ihnen verwachsen ist. Er erhängt sich in einem königlichen Apfelbaum in seinem Garten, an dessen Horizont befremdlich Fabrikschornsteine und Bagger sichtbar sind.

Ein Preislied also des einfachen und natürlichen Lebens, ein Mißtrauensvotum gegen das überwuchern seelenloser Zivilisation. Schön ist das zuweilen – wenn auch nicht fern von Sentimentalität. Ein Obstgarten? Man erinnert sich, daß schon einmal ein Obstgarten mit seinem seelenlosen Aufkäufer zum Symbol des bedrohten Lebens wurde, in Tschechows „Kirschgarten“. Doch da war ein großer Prophet am Werk, voller weltweiter Ahnung. Hier ist es ein kleinerer Prophet, und zuweilen ist er rückwärts gewandt. R. D.