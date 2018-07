Meiner Spalte kann ich keine besseren Worte voranstellen als ein Zitat aus dem zur Zeit wohl meistdiskutierten Buch der angelsächsischen Welt, den Vorlesungen, die der englische Schriftsteller C. P. Snow kürzlich an der Harvard-Universität hielt und die er nun unter dem Titel „Science and Government“ als Buch veröffentlich hat.

Dort heißt es: „Eine unserer Gefährdungen kommt daher, daß wir unseren Spürsinn für das Zukünftige zu verlieren beginnen. Das gilt für den ganzen Westen ... Wir scheinen beweglich zu sein, aber wir haben nicht einmal Vorstellungen von der Zukunft. Wir wandeln uns nicht, das erscheint mir bezeichnend. Und uns wandeln – das müssen wir!’

*

An C. P. Snows Worte mußte ich denken, als ich vor ein paar Tagen in Paris Michel Batisse, einem hohen Funktionär der UNESCO, gegenübersaß. Sein, Spezialgebiet ist das Studium von Wüstenzonen. Er ist darauf gekommen, daß wir zur Zeit mehr neue Wüsten schaffen als altes Ödland fruchtbar machen. „Ich kann nur traurig lächeln“, sagte er, „wenn ich in diesen Tagen immer wieder lese, die Zukunft der Menschen liege im Weltraum. Hier auf der Erde liegt sie doch ganz zuerst, und diese Erde ruinieren wir in rasendem Tempo. Allein die Vergeudung und Verschmutzung des Wassers. Fürchterlich ... Aber das sind ja keine Fragen, welche die Öffentlichkeit interessieren. Bodenschutz, Aufforstung, Reinhaltung der Luft und der Gewässer – wie langweilig. Die Reise nach dem Mond ist doch so viel aufregender!“

Welche Bedeutung das Taschenbuch inder modernen Gesellschaft gewonnen hat, wurde in „harten Zahlen“ erwiesen, als die Firma „Penguin Ltd“, die vor 25 Jahren die ersten herausgab, jetzt zum ersten Male Aktienanteile zum öffentlichen Verkauf anbot. Es gab einen wahren Sturm auf diese „shares“. Die Emission wurde hundertfach überzeichnet. Gleichzeitig gab die „New American Library“ in New York folgende Zahlen über einige ihrer Taschenbücher heraus: „Die Nackten und die Toten“ – 2 Millionen Exemplare, „Griechische Mythologie“ – 1,5 Millionen Exemplare. Die Gesamtzahl der zur Zeit auf der Welt im Umlauf befindlichen Taschenbücher soll die Zahl der gebundenen Bücher bereits um das Doppelte übertreffen.

*

Der amerikanische Nationalökonom russischer Herkunft W. W. Leontiel, der durch seine Befragung des „Elektronenorakels“ im Koreakrieg konstatierte, daß die amerikanische Industrie für eine Kriegsausweitung (durch Überschreitung des Yalu und den dann zu erwartenden Konflikt mit Rotchina) nicht vorbereitet sei, hat jetzt eine Studie veröffentlicht, in der er die Wirkung eines wesentlichen Abbaus von Rüstungsausgaben auf die amerikanische Wirtschaft durchrechnet, Durch rechtzeitige genaue Planung einer solchen Umstellung könnten – so Leontief – Arbeitslosigkeit und Krisenerscheinungen in gewissen rüstungsspezialisierten Regionen durchaus vermieden werden. Eines seiner Beispiele: Bei einer Herabsetzung der jährlichen Rüstungsausgaben um 8 Milliarden Dollar würden 19 Industriezweige und 253 815 Arbeitsplätze betroffen werden. Für sie könnten in 38 anderen Industriezweigen nicht weniger als 541 855 Arbeitsplätze geschaffen werden. Bei umsichtiger Vorbereitung auf den „Schock“ könnte ein Übergang von der „Industrie des Kalten Krieges zu einer zivilen Friedensindustrie durchaus gewährleistet werden.