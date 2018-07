So wenig Anklang die uniforme Stahldividende von 12 vH gelegentlich auch gefunden hat – überzeugte Fürsprecher fand sie in der Hauptversammlung der Dortmund-Hörder Hüttenunion AG, Dortmund, wo von Aktionärsseite unmißverständlich zum Ausdruck gebracht wurde, daß sie den Standardsatz nicht verachtet hätten! Die Hüttenunion hat sich bekanntlich sehr schwer getan, die Absatzkrise beim Stahl zu überwinden und vor allem wieder in bessere Ertragsverhältnisse hineinzuwachsen. Jetzt vernahmen die Aktionäre in der Hauptversammlung aus dem Munde ihres Aufsichtsratsvorsitzenden, Dr. h. c. Hermann J. Abs, „daß die Hüttenunion nach langen Jahren des Wiederaufbaus ihrer zerstörten bzw. demontierten Anlagen sowie auf Grund ihrer ständigen Bemühungen um die Rationalisierung und die Modernisierung ihrer Produktionsstätten nunmehr ertragsmäßig einen besseren Stand erreicht hat als in den Vorjahren“. Die Dividendensteigerung um 3 auf 9 vH bringt diese positive Entwicklung zwar durchaus zum Ausdruck, aber nach Meinung einiger Aktionäre hätte die Verwaltung noch mehr tun sollen. Die 12prozentige Standard-Dividende schwebte als Wunsch über dieser Versammlung, die dennoch mit ganz geringen Gegenstimmen den Vorschlag einer 9prozentigen Ausschüttung billigte. Eine Zusage hinsichtlich ertragsechter Dividenden für die künftigen Jahre hat Abs indessen nicht erteilt.

Die Diskussion zwischen der Verwaltung und den Aktionären des Unternehmens war kurz und sachlich und im wesentlichen mit dem Gespräch über die Dividende erschöpft. Ein gewisses Interesse war noch für die „neue“ Tochter Hüttenwerke Siegerland gezeigt worden. In seinen Ausführungen hatte der AR-Vorsitzer nochmals darauf hingewiesen, daß sich die Hüttenunion durch die Mehrheitsbeteiligung bei diesem größten Feinblechproduzenten der Bundesrepublik eine „verbesserte Wirtschaftlichkeit und größere Krisenfestigkeit“ des Konzerns verspreche. Die Hüttenunion sei nach wie vor bestrebt, auch das rd. 35 vH vom Grundkapital der Hüttenwerke Siegerland umfassende Aktienpaket zu erwerben, das bei der August Thyssen-Hütte liegt. Die ATH „ist weiterhin bereit“ – so erklärte Abs wörtlich – „ihren Siegerland-Anteil an uns zu verkaufen, wartet jedoch mit der Abgabe bis zur Genehmigung des bei der Hohen Behörde gestellten Antrages auf Beteiligungserwerb an cem Walzwerk Rasselstein und an der Handelsunion“. Auf die Frage eines Aktionärs betonte allerdings der Vorstand, daß bindende Abmachungen hierüber mit der Thyssen-Gruppe noch nicht getroffen worden seien. nmn