T~V e Lam Main, gehört zu den Unternehmen, die stets mehr nach innen gebaut als expandiert haben. Das ergibt sich aus der Firmentradition, aber auch aus der Lage des Unternehmens zwischen den drei großen IG Nachfolgern, die jeder mit mindestens 25 vH an Cassella beteiligt sind. Im Geschäftsbericht 1960 kommt das Unternehmen zu einer vorsichtigen Beurteilung seiner künftigen Marktchancen. Es stellt fest, daß die Verkaufserfolge der letzten Jahre (der Gesamtumsatz lag 1960 um 12 vH über dem des Vorjahres) auf einer Mengenkonjunktur mit sinkenden Preisen beruhen. Die Herstellungskapazitäten für Teerfarbstoffe wachsen in der ganzen Welt an. Auf vielen, besonders älteren Produktionsgebieten, kommt es zu Übersetzungen, die bei nachlassender Konjunktur die Verkaufsmöglichkeiten einengen und einem Preisverfall Vorschub leisten. Die Erkenntnis, dieser Zusammenhänge bestimmt die Geschäftspolitik. Sie ist durch betriebliche Anpassungsfähigkeit und Rationalisierungsmaßnahmen gekennzeichnet. Dabei werden jetzt auf mehreren Gebieten Grenzen sichtbar, die nicht mehr hinausgeschoben, sondern nur noch durchbrochen werden können. Es müssen Neuanlagen dort geschaffen werden, wo ein Ausbau der bestehenden Einrichtungen nicht mehr zum Ziele führt. Das gilt nicht nur für die Produktionsanlagen, sondern auch für die Infrastruktur des Werkes.

Während 1960 7 3 Mill. DM für Rationalisierung und Ausbau aufgewandt wurden, werden im laufenden Geschäftsjahr Investitionen in Höhe von rund 10 Mill. DM notwendig werden, das ist, bezogen auf das Sachanlagevermögen in einem Gesamtbetrag von rund 30 Mill. DM sicherlich nicht wenig. Die Abschreibungen auf Sachanlagen, die 1960 6 Mill. DM ausmachten, werden nur einen Teil der Investitionen decken. Trotzdem werden neue Mittel 1961 kaum aufgenommen werden. Die Wertpapierbestäride sind zwar verbraucht, doch verfügt Cassella noch - über ein Bankguthaben von 4 6 Mill. DM, denen keinerlei, Bankschulden gegenüberstehen, Es bleibt also vorerst noch bei der Selbstfinanzierung. Die Ertragslage steht dem auch nicht entgegen- Der ausgewiesene Jahresüberschuß ist < mit als 1959. Er erlaubt aber unter Einberechnung des Gewinnvortrages und bei Verzicht auf Zuweisung.

zu den freien Rücklagen, die Dividende auf das unveränderte Grundkapital von 16 vH auf 18 vH zu erhöhen. Darüber hinaus hat Cassella auch in diesem Jahr die Struktur der Bilanz gefestigt.

Die Hauptbeteiligungsgesellschaft von Cassella, die Riedel de Haen AG, entwickelt sich gut; sie vermochte ihren Umsatz erneut auszuweiten. Sie wird voraussichtlich in diesem Jahr wiederum 8 vH Dividende zahlen. W. R. Der auf den 7. Juni einberufenen Hauptversammlung der Dortmunder Ritterbrauerei AG, Dortmund, wird für 1960 die Verteilung einer Dividende von 13 (11) vH vorgeschlagen. Im neuen Jahr hat sich der Ausstoß erfreulich weiter erhöht. Das Ausmaß der Steigerung aufs Jahr gesehen wird allerdings wesentlich vom Witterüngsverlauf des kommenden Sommers abhängen.