Das dritte Referat, das ich in diesem Zusammenhang erwähnt habe, hielt Jonathan Cole, der Chef der Psychopharmakologischen Abteilung des National Institutes of Health. Dieses Referat wirkte wie ein Eimer kalten Wassers auf die Drogenbegeisterten aller Schattierungen – von den Romantikern, die sich vom Mescalin mystische Offenbarungen erhoffen, bis zu den Medianisten, die den Menschen als einen besseren Automaten betrachten, dessen Reaktion auf chemische Reize voraussagbar ist:

,Bislang waren die Kliniker bemerkenswert erfolglos in ihrem Bemühen, vorherzusagen, welche Patienten wie reagieren werden. Es gibt allerhand Beweise dafür, daß die Erwartungen des einzelnen, die Atmosphäre der Umgebung und die Haltung des Therapeuten die Wirksamkeit der Droge einschneidend verändern können. In mir steigt allmählich der Verdacht auf, daß das menschliche Milieu ebenso wichtig ist wie die Droge – oder gar noch wichtiger.

Die Beispiele, die Cole anführte, waren schlagend. So erhielten unlängst bei Experimenten 120 Studenten eine Pille und mußten danach eine schriftliche Leistungsprüfung ablegen. Einer Gruppe wurde gesagt, es handle sich bei der Pille um Dexedrin, ein wohlbekanntes Reiz- und Aufputschungsmittel. Einer zweiten Gruppe wurde gesagt, die Pille sei eine Schlaftablette. In Wirklichkeit hatten jedoch alle Studenten entweder Dexedrin bekommen oder aber ein Placebo – eine neutrale Scheintablette, also sozusagen eine „Platzpatrone“. Das Ergebnis des Tests: Die Gruppe, die glaubte, sie habe ein Aufputschungsmittel eingenommen, war aufgeputscht; die Gruppe indes, die glaubte, sie habe Schlaftabletten erhalten, wurde träge und schläfrig.

Cole wandte sich dann den halluzinationserregenden Wunderdrogen Mescalin, L.S.D. und Psilocybin zu und beschrieb, wie die gleiche Droge – etwa L.S.D. – an der nüchternen Ostküste der Vereinigten Staaten ganz andere Wirkungen zeitigt als im exzentrischen Kalifornien. Die Versuchspersonen in den Oststaaten nahmen nur eine gewisse Verzerrung ihres Gesichtsfeldes wahr, spürten jedoch im übrigen keinerlei Folgen. Hingegen gelang es Hartmann und seinen Mitarbeitern, die in Los Angeles arbeiteten, in ihren Versuchspersonen ohne große Schwierigkeiten die Erfahrung kosmischer Erlebnisse auszulösen: Vereinigung mit der Sonne, Tod, Wiedergeburt.

Nun ist die Erkenntnis nicht neu, daß Suggestion und Autosuggestion bei jeglicher Therapie eine beträchtliche Rolle spielen. Neu ist indessen die Erkenntnis, daß diese Rolle weit bedeutsamer ist, als sich die Ärzte – ja selbst die Psychiater – im Zeitalter der Vernunft je träumen ließen.

Nach vorsichtiger Schätzung sind ein Drittel aller Krankenhauspatienten „Placebo – Reaktoren“ – Leute also, die auf Scheinpillen reagieren, als seien diese Pillen wirklich das, wofür sie ausgegeben werden. Eben daher rühren ja immer wieder die Sensationsnachrichten über irgendeine Wunderkur für schwer heilbare Krankheiten. Daher auch jene eindrucksvollen Statistiken über Wunderheilungen, die sich bei Nachprüfung durch Placebo-Behandlung in nichts auflösen. Die Kliniker gehen deswegen mehr und mehr dazu über, die „doppelblinde Methode anzuwenden: Dabei wissen nicht einmal die Krankenschwestern, ob sie dem Patienten die wirkliche Arznei oder nur eine Scheinarznei verabreichen.

Diese unerwartet große Suggestibilität ist aber keineswegs nur in Krankenhausabteilungen, in Polikliniken und bei „objektiven“ psychologischen Tests zu finden. Eine Reihe von Universitäten arbeiten gegenwärtig mit Hochdruck an Forschungsprogrammen über Empfindungsberaubung (sensory deprivation) oder Reizmangel (stimulus starvation).