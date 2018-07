Auf den Flugplätzen der Bundesrepublik rotieren die Radarantennen, pausenlos. Jedes Flugzeug wird schon in weiter Entfernung vom Radarauge erfaßt und sicher zum Landehafen geleitet. Kostspielige technische Wunderwerke arbeiten für die Sicherheit im Luftverkehr. Aber sie werden von Menschen bedient: Stundenlang müssen die Radarbeobachter auf den Bildschirm starren, müssen die Signale verfolgen, und nie darf ihre Aufmerksamkeit erlahmen. Können sie das aushalten? Werden sie damit nicht überfordert?

Die amerikanische Luftwaffe hat im letzten Krieg die Erfahrung gemacht, daß ihren Radarbeobachtern, die bei der U-Boot-Abwehr eingesetzt waren, die meisten U-Boot-Ortungen in den ersten 30 Wachminuten gelangen. Je länger die Männer an ihren Geräten saßen, desto weniger entdeckten sie. Die Radarbeobachter aber, die jetzt auf den Flughäfen der Bundesrepublik den Luftverkehr dirigieren, von deren Arbeit die Sicherheit und das Leben der Luftpassagiere abhängt, sind oft bis zu zehn Stunden im Dienst...

Die Radarbeobachter einer amerikanischen Schlachtflotte, die 1944 im Nordpazifik kreuzte, hatten auch Stunde um Stunde vor den Bildschirmen gesessen, als sie plötzlich japanische Einheiten ausmachten: Abstand 15 Seemeilen, Geschwindigkeit 16 Knoten. Feuerbefehl! Die Salven der schweren Schiffsgeschütze dröhnten – der Gegner aber antwortete nicht. Eine halbe Stunde lang feuerten die Amerikaner. Dann wurde das Gefecht beendet, die japanischen Schiffe waren verschwunden, aber keineswegs versenkt. Denn, so stellte sich heraus, sie hatten nur in der Einbildung der Radarbeobachter existiert. Die Beobachter – übermüdet, überreizt – hatten die Signale auf den Radarschirmen falsch gedeutet, waren einer Illusion zum Opfer gefallen.

Ein Kuriosum? Das Seegefecht ohne Gegner schon, aber nicht der Leistungsschwund bei den Radarbeobachtern, wenn sie überbeansprucht werden.

Die Radargeräte sind seit 1945 technisch vollkommener geworden; geblieben aber ist der Unsicherheitsfaktor Mensch. Freilich nicht nur bei der Radarbeobachtung. Inzwischen sind eine ganze Reihe von neuen Berufen entstanden, die an die Konzentrationsfähigkeit ebenso hohe Anforderungen stellen. Der Steuermann an der Walzstraße eines Stahlwerkes, der Mann am Schaltpult eines großen chemischen Werkes – sie arbeiten unter ähnlichen Bedingungen: Sie kontrollieren, steuern technische Apparaturen, deren Bedienung von den Menschen Leistungen verlangen, für die er nicht „konstruiert“ ist. Die Arbeitspsychologen sagen: „Der Mensch ist für eine Dauerbelastung des Zentralnervensystems nicht eingerichtet.“

Hier handelt es sich um Berufe, für die die alten Wertmaßstäbe, nach denen Tüchtigkeit und Leistung der Arbeiter gemessen werden, nicht mehr stimmen. Als man in den Stahlwerken versuchte, ältere Arbeiter, die fast ein Leben lang dort gearbeitet hatten, für die Bedienung der Steueranlagen einzusetzen, gab es eine große Enttäuschung. Die körperlich geschickten, fleißigen Arbeiter versagten vor dem technischen Apparat, wurden nervös und fuhren die Walzstraßen zu Bruch. Jüngere Leute, die noch nie etwas mit Stahl zu tun gehabt hatten, meisterten dagegen die Aufgabe.

Auch für die Radarbeobachtung braucht man einen besonderen Typ von Menschen, und auch hier gilt, daß selbst diejenigen, die gut für diese Aufgabe geeignet sind, von einem bestimmten Lebensalter an „unbrauchbar“ werden. Wenn einmal die Vierzig überschritten sind, nähert sich unweigerlich der Zeitpunkt, wo ein Radarbeobachter „ausgewechselt“ werden muß. Ein schreckliches, aber treffendes Wort. Wie in einer Maschine ein Element gegen ein Ersatzteil ausgewechselt wird, so wird hier ein Mensch ersetzt. Er gehört dann zum alten Eisen.