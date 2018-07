Mit seinem Roman-Erstling begibt sich der bisher als Lyriker und Übersetzer hervorgetretene Schweizer Kuno Raeber gleich ins Innere des unwegsamen Geländes, das sich heute Neuer Roman nennt –

Kuno Raeber: „Die Lügner sind ehrlich“; Claassen Verlag, Hamburg; 150 S., 11,80 DM.

Wie der Neue Roman seine älteren Wurzeln hat, die auf Joyce oder Musil, Broch oder Kafka zurückgehen mögen, so knüpft Raeber theoretisch bei Hofmannsthal an. Eine Stelle aus Hofmannsthals berühmtem „Brief des Lord Chandos“ dient ihm als Motto für sein Buch: „... so wie ich einmal in einem Vergrößerungsglas ein Stück von der Haut meines kleinen Fingers gesehen hatte, das einem Blachfeld mit Furchen und Höhlen glich, so ging es mir nun mit den Menschen und ihren Handlungen. Es gelang mir nicht mehr, sie mit dem vereinfachenden Blick der Gewohnheit zu erfassen.“

Der Blick des Autors Raeber durchdringt die Körper bis in die Verästelungen der Seele und vergrößert den Bild-Befund der Interieurs um ein Vielfaches. Dieser Blick verschlingt alles Konkrete – die äußere Erscheinung seiner Figuren, ihre Mimik und Gebärden, ihren Habitus und ihre Umgebung. Was dem gewöhnlichen Auge unsichtbar ist, tritt an die Oberfläche, vom Sichtbaren bleiben nur angedeutete Umrisse. Die Personen agieren nicht, sie reflektieren, und nur an ihren Reflexionen lassen sich gewisse Sachverhalte ablesen. Man kann nicht einmal sagen, daß ihnen eine psychologisch faßbare Individualität eigne. Ihre Besonderheit tritt allein in ihrer Bezogenheit aufeinander und auf eine gemeinsame Mitte hervor, einen geheimnisvollen Orden, der sich dem Kult der heiligen Konstantia weiht.

Den Meditationen der drei Hauptgestalten verdanken die anderen beiden Figuren des Buches ihr Schattendasein; sie sind Geschöpfe zweiter Hand, Spiegelungen im Bewußtsein der anderen, heraufbeschworen durch Erinnerungen, Gespräche und Visionen.

Es geht auch in diesem Buch nicht völlig handlungslos zu. Da verflechten sich nicht nur die Gedanken der Freunde, da finden auch ihre schemenhaften Leiber zueinander. In allen diesen Begegnungen aber trifft ein jeder schließlich immer nur sich selber. Diese Vorgänge jedoch dienen nur dazu, auf das Gemeinte hinzuweisen, das Eigentliche – die seelischen Regungen des einzelnen – zum Vorschein zu bringen.

Raeber begnügt sichnicht damit, daß solcherart Dargestellte für sich sprechen zu lassen. Er ergreift als Autor das theoretische Wort: „Was in die Seele eintritt, ist immer ein Lebewesen. Ereignisse beginnen im Augenblick, wo sie in uns eintreten, erst ihr Leben. Ihr äußerer Ablauf, den die Sinne wahrnehmen, ist nur ein Vorleben. Das hatte Marion bisher nicht gewußt.“ Nun weiß es jedenfalls der Leser. Aber muß man es ihm so ausdrücklich sagen? Gerade dieser Roman verträgt derartige Eingriffe des Autors schlecht.