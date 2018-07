Inhalt Seite 1 — Sex verkauft Spinat Seite 2 Auf einer Seite lesen

London‚ im Mai

Das Telephon klingelte in aller Frühe. Als ich aus dem Badezimmer stürzte und den Hörer abnahm, erklang aus der Muschel eine dunkle, erotisch angehauchte Frauenstimme, die sich angelegentlich nach meinem Gesundheitszustand und meiner Gemütsverfassung erkundigte. Nun bin ich am frühen Morgen nicht besonders geistesfrisch und kam also nicht darauf, wer wohl die Besitzerin der lockenden Stimme sein konnte.

So diplomatisch wie möglich fragte ich, wer am Apparat sei. Man muß in solchen Fällen taktvoll sein, weil es viele Bekannte übelnehmen, wenn man ihre Stimme nicht sofort erkennt. Aber ohne Namensnennung gurrte die verführerische Stimme weiter. Als die Stimme – wie das Thema – immer erotischer wurde und sich auf mein Libido einstellte, wollte ich unterbrechen mit der Frage, ob die aufreizende Unbekannte nicht die falsche Nummer gewählt habe.

Da wechselte sie wieder das Thema und bat mich mit sinnenbetörenden Worten, ich möchte doch die Order von zwei Dutzend Spinatpaketen auf vier Dutzend erhöhen. Außerdem hätte ich seit Wochen keine grünen Bohnen bestellt, und ich wisse doch, wie sehr die Stimmbesitzerin am Vertrieb der feinen, französischen Sorte interessiert sei. – Trotz der frühen Stunde und meiner durch die Tändelei leicht vernebelten Sinne wurde mir plötzlich klar, daß die ganze Konversation eigentlich an die Adresse meines Kaufmanns gerichtet war, der den gleichen Namen trägt wie ich. Als ich der Stimme das erklärte, hörte diese mit einem Schlage auf, erotisch und lockend zu klingen, entschuldigte sich ziemlich unwirsch und war nicht mehr zu hören. Aufgelegt.

Der Fall begann mich zu interessieret. Ich weiß, daß mein Kaufmann ein glückliches Familienleben führt und kaum ein Verhältnis mit einem Spinatvertrieb hat. Aber man kann natürlich nie wissen. Als ich ihm später – außer Hörweite seiner Frau – den Vorfall erzählte, da klärte er mich auf – über die neuzeitlichen Methoden im Verkauf. Es sei heute in England gar nicht mehr unüblich, so sagte er, daß der Großhandel sein tiefgefrorenes Gemüse per Sex anpreist.

Über diese neue Verkaufstechnik erfuhr ich näheres bei der Lebensmittelfirma in der sonst so maskulinen City. Dort empfing mich ein freundlicher Herr und gab mir gern einen Einblick in das ihm von der Marktforschung empfohlene System. Seit Jahren holt sich die Gefrierfirma die Aufträge fernmündlich ein. Einer der Direktoren kam eines Tages auf den Gedanken, die enorm hohe Telephonrechnung zu analysieren und stellte bestürzt fest, daß 80 vH der Telephonate ergebnislos verliefen. Die Kaufleute sagten, ihre Gefrierschränke seien voll grüner Erbsen und sie wüßten nicht, wohin damit. Ein findiger Gefrierkopf hatte den Einfall, der Absatzmangel müsse wohl an den männlichen Anrufern liegen. Dem Kaufmann wird es leicht, einem anderen Mann ein „Nein“ durch den Draht an den Kopf zu werfen. Wie wäre es, so überlegte man, wenn eine schöne Frauenstimme den Kaufmann zärtlich umwerben und sozusagen um die Order buhlen werde? Dann würde der Kaufmann nicht mißmutig auf den Gefrierschrank schielen und den Hörer auflegen, sondern das wöchentliche zärtliche Telephonat freudigst erwarten.

Die ersten Versuche gelangen über alle Erwartungen, und innerhalb eines halben Jahres wurde eine psychologisch raffinierte Verkaufstechnik ausgearbeitet, gegen die der einfache Kaufmann kaum eine Chance hat. Schließlich hat er ja auch noch mehr Gefühle als die, die zum Abwiegen der Salami notwendig sind. Die Voraussetzung dieser listigen Methode ist, daß fast alle Männer für liebreizende Frauenstimmen empfänglich sind, besonders, wenn sie glauben, diese wären ganz persönlich auf sie abgestimmt. In einer Trainingschule werden die Anwärterinnen für diese erotische Verkaufstechnik ausgebildet; arbeitslose Schauspielerinnen und geschiedene Frauen werden bevorzugt. Wie mir gesagt wurde, treffen deren Stimmen am besten die unumgänglich persönliche Note. Aber sie wird auch gelehrt, was sie zu sagen haben, falls die Frau des Kaufmanns an den Apparat kommt. Dann muß die Stimme in geschäftliche Nüchternheit umschlagen und eine Order bemängeln. Eine Bemängelung gibt die Frau gern an ihren Mann ab, und wenn er ans Telephon kommt, taut die Stimme in erotische Wärme auf, um als Resultat eine größere Order von tiefgefrorenem Gemüse verbuchen zu können.