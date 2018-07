Inhalt Seite 1 — Stuttgarts grüne Welle Seite 2 Auf einer Seite lesen

r. g., Stuttgart

Jetzt ist es soweit: Die Bundesgartenschau in Stuttgart hat ihre Tore geöffnet. Aber bis es soweit war, mußten fürchterliche Wehen ausgestanden werden. Bündelweise stapeln sich in den Redaktionen die Zeitungsausschnitte, die den Meinungsstreit und die einzelnen Planungsphasen widerspiegeln. Es hatte schon damit angefangen, daß die Gartenschau in drei Teile zerfällt.

Erste Gartenschau die staatlichen Anlagen im Herzen der Stadt; zweite staatlichen das Ausstellungsgelände Killesberg. Letzte Abteilung: der Hoppenlauffriedhof bei der Technischen Hochschule mit der Ausstellung „Friedhof und Grabmal“. Killesberg und Friedhof gehören der Stadt, die Anlagen jedoch dem Staat. Welche Möglichkeiten, sich ums liebe Geld zu streiten.

Im Höhenpark Killesberg, der seine Entstehung der Reichsgartenschau 1939 verdankt und auch Schauplatz der Deutschen Gartenschau 1950 war, mußten lediglich die Anlagen verbessert und Sonderausstellungen wie „Heim und Garten“ oder „Musterkleingärten“ eingebaut werden. Auch auf dem Hoppenlaufriedhof mußte nicht allzuviel geändert werden. Woran sich die Gemüter erhitzten, das waren die staatlichen Anlagen.

Da war der Verdacht geäußert worden, man habe die Anlagen, in denen Landstreicher und lichtscheues Gesindel Unterschlupf suchten, nur deshalb verfallen lassen, weil man sie dann bequemer umkrempeln konnte. Stuttgarts Oberbürgermeister, Dr. Klett, freilich bezeichnete diejenigen, die der Restauration der von dem Hofarchitekten Thouret geschaffenen und von König Friedrich von Württemberg mit den Worten „So soll es seyn“ im Jahr 1807 genehmigten Anlagen vor dem Neuen Schloß das Wort redeten, kurzerhand als „ewig Gestrige“.

Nun, die Anlagen sind nicht so schlimm ausgefallen, wie es nach Dr. Kletts Worten zu befürchten war: Manches ist nicht so scheußlich, wie es sich die extremen Kritiker ausgemalt hatten; aber manches ist auch nicht so schön, wie es die enthusiastischen Verfechter am Reißbrett gepriesen hatten. Das gilt vor allem für den Eckensee. An der Stelle des ovalen Sees vor der Oper hat man eine kantige, weit größere Wasserfläche geschaffen, an der schmalen Südseite liegt das Neue Schloß, das nach den Kriegszerstörungen abbruchreif gewesen war, aber dank der Liebe der Stuttgarter zu ihren historischen Bauwerken vorzüglich wiederaufgebaut und Sitz einiger Ministerien sein wird, an der Westseite das ebenfalls wiederaufgebaute und reichlich trist erweiterte Kunstgebäude, an der Ostseite das Landtagsgebäude, das im Juni eingeweiht wird, daneben das nach heutigem Geschmack prätentiöse Opernhaus und ein Stück weiter das Schauspielhaus, ein kristallförmiger Baukörper, der im Rohbau fertig, ist.

Die verschiedenen Stile sind auch jetzt noch keine Augenweide, aber das ganze, früher durch eine Straße unterbrochene Areal, wirkt jetzt in der Tat als Einheit.