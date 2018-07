VENEDIG, Teatro La Fenice, 24. Internationales zeitgenössisches Musikfest: Uraufführung der Oper „Intolleranza 1960“ von Luigi Nono. „Die Hauptfigur des Stücks ist ein Emigrant, den die Sehnsucht in die Heimat treibt.“ Unterwegs von einer Diktatur gefoltert, „erwartet den Heimkehrer im Lande der Freiheit neue Intoleranz“. Bei der Premiere gab es einen politisch akzentuierten, mit Trillerpfeifen und Flugblättern vorbereiteten Theaterskandal.

Der Musik Nonos, die von dem deutschen Dirigenten Bruno Maderna, dem englischen BBC-Orchester und hervorragenden internationalen Solisten interpretiert wurde, werden „ganz starke und zwingende Eindrücke“ bestätigt. Angesichts des „die Wirkung des Werkes fast tötenden Dilettantismus der Inszenierung“ von Vaclac Kaslik (Prag) ist man nun neugierig auf die deutsche Erstaufführung, die im Frühjahr 1962 in Köln unter der Regie von Hans Lietzau (Berlin), ebenfalls mit Maderna als Dirigenten, stattfinden soll.

WIEN, Burgtheater: „Antigone“ von Sophokles in der Übersetzung von Rudolf Bayr. Regie G. R. Sellner, Bühnenbild Fritz Wotruba. Darsteller: Joana Maria Gorvin (Antigone), Albin Skoda (Kreon), Erich Schellow (Bote), Günther Haenel (Wächter), Josef Meinrad (Teiresias). Sellner „bedient sich der verblüffendsten Licht- und Toneffekte ... mit so atemberaubender Präzision, daß die Lust am technischen Gelingen bisweilen zum Selbstzweck auszuarten droht“. Die Schauspieler „bewegen sich auf einer akustisch überhöhten Ebene zwischen Sprache und Schrei... Sie schreien weder, noch sprechen sie, sie rufen“, so der Wiener Kritiker Friedrich Torberg.

HANNOVER, Landestheater (Studio): Deutsche Erstaufführung des Schauspiels „Schatten der Helden“ von Robert Ardrey (übersetzt von Franz Höllering). Der amerikanische Verfasser des in Deutschland vielgespielten „Leuchtfeuers“ gibt in reportagehaften Szenen, deren historische Wahrhaftigkeit durch eine als „Autor“ eingeführte Spielfigur betont wird, die Geschichte des ungarischen Kommunismus von 1944 bis zum Aufstand. Im Deutschen Fernsehen wirkte dasselbe Szenarium erregend als menschlich differenzierte Dokumentation.

Die (sehr kurze) Bühneneinrichtung des Regisseurs Günther Fleckenstein wurde in Hannover „in der vom Autor gewünschten Einheitsdekoration von verschiebbaren Kisten gespielt, die ... vom Schauplatz her dem Zuschauer keine Hilfsstellung geben“. Gleichwohl konnte sich Ardrey persönlich bei der Premiere von einem starken Publikumseindruck überzeugen.

BADEN-BADEN, Theater der Stadt: Deutsche Erstaufführung der „Glashauskomödie“ von P. E. Norman (Pseudonym des Wiener Schauspielers Fritz Eckardt, Autor der Lustspiele „Rendez-vous in Wien“ und „Rendez-vous in Moskau“). „Ein Spielanlaß“ für Albrecht Schoenhals und Anneliese Born als Gäste in den Hauptrollen, „ganz ordentlich gemacht“, „hübsche Dialogpointen“. Regie: Hannes Tannert.

Vielgespielt auf deutschen Bühnen wird augenblicklich Mattias Brauns Neudichtung „Die Perser“ (nach Aischylos). Die Atossa-Darstellerin der Uraufführung, Hermine Körner, ist tot. Es war vorauszusehen, daß eine ihrer Rollennachfolgerinnen versuchen würde, dem monumentalen Vorbild der Körner eine andere Auffassung entgegenzustellen. Das hat Ida Ehre in den Hamburger Kammerspielen unternommen. Obwohl sie eine Tragödin großen Stils sein könnte, unterspielte Frau Ehre die Gestalt; sie psychologisierte und meinte wohl, wenn die Schauspielerin alle Leidenschaft „nach innen“ nähme, werde verstärkt das Dichterwort wirken.

Das Gegenteil trat ein. Jac