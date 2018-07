Als die Entwicklungshilfe-Direktoren des Auswärtigen Amtes und des Bundeswirtschaftsministeriums, Dr. Harkort und Dr. Reinhardt, vor kurzem im Bonner Presseklub über die bisherige Arbeit des „Interministeriellen Ausschusses für Entwicklungspolitik“ (Entwicklungsausschuß) berichteten, boten sie ein glückliches Bild der Eintracht und des Friedens, als ob zwischen den beiden Ministerien seit jeher Einigkeit über die Organisation der Entwicklungshilfe bestanden hätte. Dabei war es erst wenige Tage her, daß Minister Erhard eine eigene Entwicklungsabteilung aus dem Boden gestampft hatte, womit er seine Position im Bonner Zuständigkeitskrieg um die Entwicklungshilfe zu verbessern trachtete. Im Auswärtigen Amt gab es damals lange Gesichter; denn dort hatte man geduldig auf das Ende der parlamentarischen Haushaltsberatungen und auf die Genehmigung neuer Planstellen gewartet, um eine eigene Entwicklungshilfeabteilung einzurichten.

Der im Presseklub zur Schau getragene Friedensschluß in Sachen Entwicklungshilfe-Kompetenzen hielt denn auch nicht lange vor. Der Auswärtige Ausschuß des Bundestages verlangte nämlich zwei Tage später, die organisatorische Bearbeitung der deutschen Entwicklungshilfe dem Auswärtigen Amt zu übertragen. Jene Absprache zwischen den Ministern Erhard und von Brentano, wonach „politische“ Fragen der Entwicklungshilfe in die Zuständigkeit des Auswärtigen Amtes und „wirtschaftliche“ in die des Bundeswirtschaftsministeriums fallen sollen, wird damit also in Frage gestellt, ebenso der auf Kabinettsbeschluß ins Leben gerufene Entwicklungsausschuß, dem absprachegemäß wechselweise Dr. Harkort und Dr. Reinhardt vorsitzen.

Diesem Entwicklungsausschuß gehören alle mit Entwicklungshilfefragen ständig befaßten Bundesministerien, das Bundeskanzleramt sowie die Deutsche Bundesbank an. Er tagt in regelmäßiger Folge, berät Grundsatzfragen der Entwicklungshilfe und beschließt wichtige Einzelfragen. Dem Ausschuß untergeordnet sind zwei Referentenausschüsse, nämlich für Kapital- und für technische Hilfe. Für den Kapitalhilfeausschuß zeichnet das Bundeswirtschaftsministerium, für den technischen Hilfeausschuß das Auswärtige Amt federführend.

So weit, so gut. Der Forderung nach Konzentration und Koordinierung der deutschen Entwicklungshilfe ist mit der Gründung dieser Ausschüsse institutionell weitgehend Rechnung getragen worden. Aber leider nur auf der „oberen Etage“. In den unteren Rängen geht dabei vieles kreuz und quer durcheinander. Hierfür nur ein Beispiel: der Referentenausschuß Technische Hilfe ist also dem Auswärtigen Amt unterstellt worden, freilich aus sachlich wenig überzeugenden Gründen. Denn die Durchführung der technischen Hilfe ist Behörden ibertragen, die dem Bundeswirtschaftsministeium nachgeordnet, sind. Natürlich besitzt denn auch das Bundeswirtschaftsministerium ein Referat „Technische Hilfe“. So wird beispielsweise der Einsatz von Experten in Entwicklungsländern vom „Bundesamt für gewerbliche Wirtschaft“ abgewickelt. Eingeschaltet sind noch die „physikalisch-technische Bundesanstalt“, die „Bundesanstalt für Materialprüfung“ und die „Bundesanstalt für Bodenforschung“. Natürlich ist auch die „Kreditinstalt für Wiederaufbau“, die ebenfalls der Aufsicht des Bundesministers für Wirtschaft untersteht, in die praktische Entwicklungshilfe eingeschaltet. Wie angesichts dieser organisatorischen Gegebenheiten die Technische Hilfe federführend dem Auswärtigen Amt übertragen werden konnte, bleibt einigermaßen unerfindlich. Eine Menge Doppelarbeit und verwaltungsmäßiger Leerlauf sind nun das Ergebnis.

Die „Gewaltentrennung“ zwischen Auswärtigem Amt und Bundeswirtschaftsministerium scheint also recht willkürlich. Wie kann auch schon zwischen politischen und wirtschaftlichen Fragen der Entwicklungshilfe sinnvoll unterschieden werden? Politik in den Entwicklungsländern ist in erster Linie Wirtschaftspolitik, und Wirtschaftsspezialisten, wie sollte es auch anders sein, sitzen nun einmal im Bundeswirtschaftsministerium. Daß selbst sie sich mit Männern der Praxis, die über langjährige geschäftliche Erfahrungen in den Entwicklungsländern verfügen, beraten müssen, versteht sich von selbst. Daher auch der Vorschlag, den Entwicklungsausschuß um eine Art Wirtschaftsbeirat zu ergänzen, der freilich in die Planung und Verteilung der Entwicklungsgelder nicht erst dann eingeschaltet werden sollte, wenn entsprechende Beschlüsse schon gefaßt sind und das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist.

Wie man leicht erkennt, die Organisation der deutschen Entwicklungshilfe kann nicht als der Weisheit letzter Schluß angesehen werden. Zu viele (falsche) Köche verderben hier noch den Brei, und unnütze Zuständigkeitsüberlegungen lähmen wichtige Entscheidungen und schaffen böses Blut. Man sollte sie aufgeben und statt dessen in gemeinsamer Anstrengung bemüht sein, die „richtigen“ Leute an die wichtigen Kommandostellen der Entwicklungshilfe heranzubringen. Prestige- und Federführungserwägungen müssen demgegenüber zurückstehen. Die deutsche Entwicklungshilfe darf nicht wegen engstirniger Ressort-Arithmetik um ihren Erfolg gebracht werden.

