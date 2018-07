Es klingt beinahe nach Ironie, daß der Zoologe Adolf Portmann seinen Mitmenschen zu bedenken gibt, jedes Kind sei eine "physiologische Frühgeburt", es komme also viel zu früh zur Welt. Portmann hat die Frage untersucht, warum Kinder vor allem in den ersten Monaten so sehr ihrer Mütter bedürfen, und warum die berufstätige Frau eine "zweifelhafte Errungenschaft unserer Zeit" sei. "Das Recht des Kindes", so schreibt der Psychologe Otto Speck, "steht heute in Gefahr, von einem anderen Recht verdrängt zu werden, nämlich vom Recht der Frau auf freie Berufsausübung" Ähnliches sagt die "Charta der Familienrechte", 1951 aufgestellt von der internationalen Vereinigung der Familienverbände. Viele Fachleute schließen sich ihr — mehr oder weniger intensiv — an. Indessen scheinen in dieser — schnell zu Vorurteilen verleitenden — Sache alle Extreme falsch zu sein. Die einen verdammen die scheinbar zu "Dienstmädchenpflichten" entwürdigten Aufgaben der Mutter ("Kochtopf, Nähnadel, Besen, Windeln"); die anderen nennen als Synonym für die "modern Mutter" die "berufstätige Mutter". In der Schweiz hat eine Umfrage ergeben, daß es nur eine von vier Müttern nicht nötig hatte, zu arbeiten, und daß 75 vH aller lieber zu Hause blieben .

Was wird nun aus den Kindern, wenn die Mutter außerhalb des Hauses arbeitet? Wir fragten eine Frau und vier Männer, zu deren Beruf es gehört, über das Los dieser Kinder nachzudenken. Seit etwa zweihundert Jahren haben sich Arbeitsplatz des Vaters und Wohnung der Familie immer mehr voneinander getrennt: eine unausweichliche und unumkehrbare Folge unserer wirtschaftlich gesellschaftlichen Entwicklung. Was damit an Anschauungen (Bilder sachbezogenen Geschehens, Vorbilder beruflicher Haltung), an Stoffen für spielendes Nachahmen und an Erfihrung (Mitmachen und Hineinwachsen) aus dem Erleben der Kinder verschwunden ist, können vir kaum ermessen.

Und nun ist auch die Mutter berufstätig geworden! Selten aus Not, oft aus Liebe zu ihrem in der Jugend erlernten Beruf, am häufigsten lus dem Wunsch nach Erhöhung des Lebensstandards der Familie, aus einem Motiv also, das bereits ein antipädagogisches Familienklima vermuten läßt. Können Selbstkochen, Schnellimbiß (Butterbrot auf der Faust) oder Heimverpflegung das von der Mutter bereitete und nach der Schule ersehnte Mittagsmahl ersetzen? Zumal zugleich das Tischgespräch mit der Mutter die Welt aufzufangen unvergleichliche Gelegenheiten bietet. Wer überwacht die Schulaufgaben, streng fordernd und noch h l f reich fördernd? Wer weiß von den Freizeitbeschäftigungen der Kinder? Welche Mutter kann, wenn sie müde von der Arbeit, erfüllt vom Berufsdenkcn und selber irritiert durch den Konkurrenzkampf um ihre "Stellung" heimkehrt, die trauliche Atmosphäre und das vom Gemüt durchwaltete Zuhause schaffen? Prestige hin, Lebensstandard her: Die Kinder haben einen Anspruch auf eine voll leistungsfähige Mutter! Hans Heinrich Muchow Seit mehreren Jahren ist zu beobachten, daß die Jugendkriminalität stetig zunimmt. Sicherlich wäre es verfehlt, diese steigende Kurve auf Einflusses, den die Umwelt auf Denken und Tun gerade junger Menschen ausübt, liegt die Frage nahe, ob — und eventuell inwieweit — die Berufstätigkeit beider Eltern, insbesondere der Mutter, sich auf ein: Abgleiten: in die Kriminalität auswirkt In der heutigen Zeit der Vollbeschäftigung tritt die "Notstaridskriminalitdt" gegenüber der "WohlHemmungen bei den im Wohlstand lebenden jungen Menschen, sich an fremdem Gut zu bereichern oder sich an ihren Mitmenschen in roher Weise zu vergreifen, ist auffällig und oft erschrekkend. Bei näherem Hinsehen erweist es sich oft, daß diese jungen Leute ehemals Schlüsselkinder gewesen sind; sie waren, weil Vater und Mutter arbeiteten, den größten Teil des Tages sich selbst überlassen.

Bei diesen sich in der Entwicklung befindenden unreifen und deshalb leicht verführbaren jungen Menschen fehlt, wegen mangelnder Erziehung im Elternhaus, oft die Widerstandskraft, um Versuchungen, wie sie von innen und außen bei ihnen geweckt werden, zu widerstehen. Die Erziehungskeit haben, ihren Kindern ein anschaubares Leitbild vorzuleben, ist für das Leben der heranwachsenden Kinder von größter Bedeutung. Deshalb dürfen die Gefahren für die sittliche und charakterliche Entwicklung: der Kinder, die infolge der Berufstätigkeit der Mutter entstehen, nicht unterschätzt werden. Auch wenn man die Notwendigkeit anerkennt, daß die Frau in der heutigen Wirtschaft mitarbeitet, sollte jede Mutter von erziehungsbedürftigen Kindern sorgfältig prüfen, ob ihre Berufstätigkeit nötig ist.

Selbstverständlich gibt es manche berufstätigen Mütter, die es verstehen, in ihrer Freizeit ihren Kindern die notwendige Erziehung zu geben. Das setzt allerdings physische und psychisch Kräfte voraus, die keineswegs überall vorhanden sind. Dr. JKr. F. Bertram Es mag überraschen, daß bei einer Repräsentativumfrage bei 1300 Hamburger Schulkindern, die von Harnack 1958 unternommen hat, nervöse Verhaltensstörungen bei Kindern erwerbstätiger verheirateter Mütter nicht öfter beobachtet wurden als bei solchen, deren Mütter nicht arbeiteten (eine Ausnahme sind Schlafstörungen, die etwas häufiger waren, wenn die Mutter arbeitete). Die entsprechende Beobachtung haben wir bei Kindern gemacht, die wegen Neurosen, psychosomatischer Erkrankungen oder massiver Verhaltensstörungen in stationäre psychotherapeutische Behandlung genommen werden müssen.

"Anders ist es in der ambulanten Erziehungsberatung, in der leichtere Arten von Erziehungsschwierigkeiten zur Sprache kommen: Sie stehen recht oft mit der täglichen Abwesenheit der Mutter in Zusammenhang. Daraus läßt sich schließen, zu, die in der Persönlichkeit der Eltern, der familiären Atmosphäre überhaupt und anderen Erlebniseinflüssen zu suchen sind. Mit anderen Worten: Sofern die Familie harmonisch und intakt, das Kind nicht problematisch veranlagt ist, braucht die Berufsarbeit der Mutter keine wesentlichen Störungen hervorzurufen; allerdings sollte dafür gesorgt sein, daß sich jemand ausreichend um das Kind, kümmert. Hingegen haben wir Grund anzunehmen, daß Kleinstkinder (Kinder bis zu drei Jahren) die tägliche Trennung von der Mutter schlecht vertragen und sozusagen seelisch verär~men, wenn sie nicht individuell, sondern nur Frage: "Welche Schäden erleiden Kinder von berufstätigen Eltern teilen körperlicher oder seelischer Art?" möchte ich — vom Thema abweichend, weil es zu umfassend ist: In welchem Alter trifft diese Lage das Kind, sind Großeltern vorhanden, ist es ein Einzelkind, sind es mehrere Kinder, sind Nachbarn mit der Betreuung beauftragt — sagen: Wer keine Zeit hat, soll sich dard können nur bei Zufallskindern — und auch nicht in jedem Falle — für wichtiger gehalten werden als diese selbst.

