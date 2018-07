FÜR jede Handbibliothek interessierter Laien:

„Lexikon zur Bibel“, herausgegeben von Fritz Rienecker; H. Brockhaus Verlag, Wuppertal; 840 S., viele Bilder und Illustrationen, in Ganzleinen 82,– DM, in Halbleder 88,– DM.

ES ENTHÄLT, nach alphabetischen Stichwörtern geordnet, Erklärungen zu allen Eigennamen der Bibel mit Hinweisen auf die entsprechenden Bibelstellen, Kommentare zum Vokabular („bauen“, „Dank“, „Diener“, „erwählen“, „jücken“, „Käfer“ usw.), Anmerkungen zu den einzelnen Büchern der Bibel, aber auch kleine kulturhistorische Essays zu allgemeineren Themen („Alphabet“, „Becher“, „Brot“, „Ehe“, „Freiheit“, „Friede“, „Geld“, „Gerechtigkeit“ usw.). Dazu viele Bilder.

ES GEFÄLLT, weil es in die Gruppe jener Lexika gehört, die dreierlei können: demjenigen, der sich mit dem Thema (also in diesem Falle der Bibel) beschäftigt, Aufschlüsse und Informationen geben; denjenigen, der sich mit dem Lexikon beschäftigt, zum Thema (Bibel) hinführen; ganz unabhängig vom Thema zur Lektüre anregen. Es ist gut geschrieben, zuverlässig redigiert und liebevoll hergestellt – ein prächtiges Geschenk, das mancher auch gern sich selber machen würde. – Der eine mag als zusätzliche Stärke, der andere als mehr oder minder ins Gewicht fallende Schwäche empfinden, daß der Herausgeber Dogmatisches sehr protestantisch, den Begriff Bibel sehr orthodox, Sexuelles sehr vorsichtig interpretierte. Das Stichwort „Zölibat“ fehlt – auch unter „Keuschheit“ oder „Ehe“ ist kein Hinweis auf die Tradition des unverheirateten Mönches und Priesters zu finden. Die Apokrypha sind unberücksichtigt geblieben (Jesus Sirach etwa sucht man vergeblich). Und wer – vielleicht nach Lektüre des Rilke-Gedichtes – das Mädchen „Abisag“ nachschlägt, erfährt: „sie pflegte den greisen David“. Er muß sie danach für eine Art Krankenschwester und Rilke für mit etwas fragwürdiger Phantasie begabt halten, bis er im Buch der Könige nachliest; „... da der König David alt war..., konnte er nicht warm werden ... Da sprachen seine Knechte...: ‚Laßt sie... dem König eine Dirne, eine Jungfrau suchen, die ... sein pflege und schlafe in seinen Armen und wärme meinen Herrn‘. Sie suchten ... und fanden Abisag ...“. Was Luther mit „pflegen“ übersetzte, erschien dem englischen Übersetzer mit „liebhaben“ (cherish) richtiger wiedergegeben. Uns auch. – a. f.