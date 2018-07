Die Pariser Börse hat den Kurseinbruch vom 23. April, trotz der Schwere der politischen Ereignisse, mit souveräner Leichtigkeit abgetan, als ob es sich nur um eine rein technische Reaktion gehandelt hätte. Am Montag, dem 23. April, lagen zahlreiche Verkaufsaufträge vor, denen sich die Berufsspekulation mit Leerverkäufen anschloß. Das Kursniveau sank um 15 vH, für nordafrikanische Werte sogar bis 25 vH ab. Plötzlich, gegen Ende der Börse, wurde das gesamte unlimitierte Material aufgenommen. Am folgenden Tage holten die Kurse kräftig auf, und bald war das alte Niveau wieder erreicht. An diesem Tage erreichten die Umstäze das ungewöhnliche Ausmaß von 170 Millionen NF. Es lagen große Aufträge der französischen Kundschaft vor, aber auch das Ausland beteiligte sich bereits wieder, als ob nichts geschehen wäre. Für den Rest der Woche waren die Kurse behauptet.

Mit geringen Schwankungen hat seitdem die feste Tendenz angehalten. Neue Höchstkurse, besonders bei CELTEX, die ihren Bezugsrechtsabschlag voll wieder aufholten, wurden erreicht.

Alle Textilwerte lagen fest. Die Holding TEXTIL, früher Gillet-Thaon, veröffentlicht ihren ersten Geschäftsbericht, der die Ausschüttung einer Bruttodividende von 2,75 NF auf ein Kapital von 40 NF vorsieht und eine Kapitalerhöhung erwarten läßt. SCHAPPE-LYON werden weiter aufgekauft. Die Nachfrage ist so stark, daß die Kurse repartiert werden müssen. Großes Interesse finden elektronische Werte. LABINAL werden in großen Beträgen aus dem Markt genommen. MACHINES BULL erholten sich, nachdem die Verwaltung die Gerüchte, daß die großen von ihr verkauften elektronischen Gehirne nicht gut funktionieren, überzeugend dementieren konnte. Gefragt bleiben die großen afrikanischen Handels- und Transportunternehmungen. Warenhäuser setzen ihre Aufwärtsbewegung weiter fort. Lebhaftem Interesse begegnen Verlagsunternehmungen wie Hachette und Presses de la Cité, die neue Höchstkurse erreichen. Die führenden chemischen Werte, die auf breiter Basis Lizenzverträge mit ausländischen Konkurrenten abschließen, werden von Investmentstrusts aufgekauft.