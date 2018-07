Soll man über die schleichende Kaufkraftminderung sprechen? Oder soll man lieber schweigen, damit die Sparer nicht unruhig werden? Hier stehen sich zwei Auffassungen gegenüber – und es ist interessant, auf welche Seite sich der Deutsche Sparkassen- und Giroverband e. V. (die Interessenvertretung der Sparkassen) gestellt hat. In seinem Jahresbericht hebt er ausdrücklich hervor, daß nach seiner Meinung die Preisempfindlichkeit der öffentlichen Meinung gegenwärtig den mit am meisten wirksamen Widerstand gegen den schleichenden Preisauftrieb darstellt. Deshalb ginge die Aufgabe mehr dahin, das Preisbewußtsein zu schärfen, als es einzuschläfern.

Die Sparkassen sind also der Ansicht, daß die Bevölkerung ein Anrecht auf realistische Unterrichtung in Preis- und Konjunkturfragen hat. Sie fürchten die unter Umständen daraus resultierende Unruhe nicht, sondern begrüßen sie. Bislang haben die Sparer nämlich vernünftig reagiert und sich nicht von einer Preishysterie erfassen lassen. Diese Besonnenheit darf jedoch niemals und von keiner Regierung ausgenutzt werden. Preissteigerungen müssen unpopulär bleiben und sie müssen bekannt werden. Das Parlament muß den Sparer als Wähler fürchten. Der Sparer darf in der Wirtschaftspolitik nicht die Stelle des geringsten Widerstandes sein.

Es ist deshalb nur konsequent, wenn der Sparkassenverband auch in seinem Jahresbericht wieder die DM-Aufwertung begrüßt, die von ihm in zahlreichen Publikationen seit langem verfochten worden ist. Niemand kann sagen, ob die gelinde Aufwertung tatsächlich einen Beitrag zur Preisdämpfung leisten wird. Es ist auch die Frage, ob die Regierung sie durchgeführt hätte, wenn nur binnenkonjunkturelle Ziele auf dem Spiel gestanden hätten. Unbestritten ist indessen, daß sich de Aufwertung der D-Mark in Sparerkreisen psychologisch günstig ausgewirkt hat.

Die weitere Preisentwicklung bleibt abzuwarten. Wir können wohl sicher sein, daß die Sparkassen auch künftig ein offenes Wort zur Kaufkrafterhaltung sagen werden, um so mehr, wenn sie jetzt gezwungen werden, die Zinsen der Spareinlagen zu senken. Der Sinn des Sparens hört auf, wenn die jährliche Kaufkraftminderung den Zinssatz für Spareinlagen übersteigt. K. W.