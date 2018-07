Am vergangenen Freitag haben die Amerikaner ihren bisher größten Weltraumerfolg errungen. Fregattenkapitän Alan B. Shepard hat in einer Mercury-Raumkapsel einen 15-Minuten-Flug in den Weltraum glücklich überstanden. Er ist zwar nicht wie sein russischer Kollege Gagarin rund um die Erde geflogen, immerhin war er „auf einen Sprung“ im Weltraum. Und das Erfreulichste an Shepards Flug war die Tatsache, daß für ihn der Grundsatz „Safety first“ galt. Die Sicherheit des Menschen während des Experiments war oberstes Gesetz.

Nach allem, was wir über den sowjetischen Versuch wissen, hatte Major Gagarin in seiner Kapsel nicht viel zu tun. Jedenfalls hatte er keinen Einfluß auf seine Reiseroute. Seinen Start, seinen Flug, seine Rückkehr zur Erde bewachten und dirigierten Elektronengehirne, außerdem ein Arsenal von Funkgeräten, die zum Teil auf Peilschiffen installiert waren. Diese perfekte Steuerungstechnik mag strategisch bedeutungsvoll sein, zeigt sie doch, daß die Russen die Technik beherrschen, einen Gegenstand aus einer Satellitenbahn durch Funksignale zielsicher zurückzuholen.

Im Gegensatz zu Gagarin hat Alan B. Shepard während seines Fluges in der Raumkapsel „gearbeitet“ – auch im Zustand der Schwerelosigkeit. Er konnte zum Beispiel mit einer Art Steuerknüppel sechzehn kleine, über die Kapsel verteilte Rückstoßdüsen betätigen. Dadurch konnte er sein kleines Raumschiff selber manövrieren. Vier Anzeigegeräte auf der Instrumententafel dienten ihm dabei zur Kontrolle; sie zeigten ihm ständig die Lage der Kapsel im Raum an.

Als er um 15.50 Uhr MEZ aus dem Atlantik gefischt wurde, hatten aber auch die Redstone-Trägerrakete und die Raumkapsel selbst ihre Zerreißproben bestanden. Die Redstone, die man auf Grund ihrer fast siebenjährigen erfolgreichen Praxis „Old Reliable“, die „alte Zuverlässige“, nennt, war für das Mercury-Projekt umgebaut worden. Sie ähnelte einer Jupiter-C-Rakete, jenem Typ also, der am 1. Februar 1958 den ersten amerikanischen Erdsatelliten auf seine Bahn gebracht hat. Sämtliche Schweißnähte der Redstone waren geröntgt worden, um – falls notwendig – schwache Stellen noch ausbessern zu können, die bei der hohen Belastung vielleicht nachgegeben hätten. Die beiden Tanks, einen für Alkohol und einen für flüssigen Sauerstoff, hatte man in sterilen, staubfreien Räumen mit der bei chirurgischen Operationen üblichen Sorgfalt angefertigt. Ein Fingerabdruck auf dem Sauerstofftank kätte schon die Katastrophe bedeuten können.

Shepards Raumkapsel mit ihrer gewellten, aus einer Nickel-Kobalt-Legierung gefertigten Außenhaut bestand aus etwa zehntausend Einzelteilen. Mehr als zehn Kilometer elektrischer Leitungen waren verlegt worden. Rund 150 verschiedene Vorgänge während des Fluges – vom Geräusch der Trägerrakete bis zu der Atemfrequenz des Piloten – wurden automatisch gemessen und an die Bodenstation gemeldet, Shepards silbriger Druckanzug, ein Wunderwerk aus Nylon und eingenähten elektronischen Geräten, hat nicht weniger als 17 200 DM gekostet. Vier seiner Finger wurden von Spezialhandschuhen in gekrümmter Haltung fixiert, damit er die Bedienungsgriffe besser handhaben konnte. Lediglich ein Finger stand zur Betätigung der Druckknöpfe gestreckt.

Die schwierigste Flugperiode waren die siebte bis zehnte Minute, als die Kapsel auf dem abwärts führenden Teil ihrer ballistischen Kurve in die dichteren Luftschichten zurücktauchte. In dieser Bremsphase verelffachte die dabei auftretende „negative Beschleunigung“ vorübergehend Shepards Eigengewicht und drückte ihn mit fürchterlicher Gewalt in seine Kontur-Couch zurück. Seine Gesichtshaut sackte zusammen, als wäre eine eiserne Maske darauf gepreßt. Seine Augen, die eben noch den Weltraumhimmel betrachtet haben mochten, wurden „tunnelsichtig“. Ihr Blickwinkel schrumpfte zusammen, wie es Shepard sooft während der Experimente auf der Menschenzentrifuge erlebt hatte, kurz bevor die Ohnmacht kommt. Aber Shepard, der auf alles vorbereitet war, wurde nicht ohnmächtig.

Theo Löbsack