Auf der Hauptversammlung der Deutsche Bank AG kam es zu einem lebhaften Frage- und Antwortspiel zwischen Aktionären und dem Sprecher des Vorstandes, Hermann J. Abs, in dem zwei Momente durchklangen, und zwar, einmal die Zufriedenheit der Aktionäre über die Entwicklung ihres Aktienbesitzes, wofür wirklich jeder Grund gegeben ist, aber auch ein wenig die Enttäuschung, daß es nicht noch besser war und daß das gute Bankenjahr 1960 keine höhere Dividende als 1959 brachte.

Die Diskussion verlief dabei, wenn man von einzelnen, das allgemeine Bild nur etwas lebhafter gestaltenden Sonderheiten absieht, auf einem durchaus hohen Niveau. Die Sprecher hatten sich gut vorbereitet. Sie wollten vor allem wissen, was nun eigentlich wirklich verdient wurde und ob aus den nicht ausgewiesenen Gewinnen vielleicht doch noch etwas herauszuholen wäre, um zu einer Dividende von 18 vH zu gelangen. An der Dotierung der offenen Reserven wollte niemand etwas korrigieren. Die Aktionäre erkannten wohl alle, daß das Bild, das die Bilanz den in- und ausländischen Betrachtern vermittelt, nicht verschlechtert werden darf. Die Fragen zielten darauf, was nun wirklich nach der Steuerbilanz verdient wurde und was an stillen Reserven vorhanden ist. Dabei gab das Spiel mit großen Zahlen offenbar der Phantasie Flügel. So meinte zum Beispiel ein Aktionär, man sollte zuwenigstens die Hälfte des versteuerten Ertrages in der Bilanz ausweisen, und dann aus dem, was darüber mehr in der Rechnung erschiene, einen Bonus von 2 vH zahlen.

Dies gab Abs Gelegenheit, darauf hinzuweisen, daß die 100 Mill. DM, die als versteuerter Gewinn in der Ertragsrechnung erscheinen, weit mehr als die Hälfte von dem sind, was die Steuerbilanz ausweist. In seinen weiteren Ausführungen kam es Abs sehr darauf an, zu überzeugen, daß er das erreichte Dividendenniveau sicherlich noch als entwicklungsfähig ansieht, andererseits aber eine Reservestärkung für nicht minder wichtig halten muß, um der vornehmsten Aufgabe der Banken, die Einlagen zu sichern, Genüge zu tun. Diesen aber stehen bei der Deutschen Bank vorerst noch eine halbe Mrd. DM an Ausgleichsforderungen gegenüber. Sie stehen zu einem Zwangskurs in den Büchern. Dem muß durch eine adäquate Reservepolitik Rechnung getragen werden. Nun sind nicht alles stille Reserven, die auf den ersten Blick als solche erscheinen. Das gilt zum Beispiel vom Wertpapierbesitz. Ein Aktionär fragte nach seinem Steuerkurswert. Er erhielt keine Antwort, jedoch den Hinweis, daß die Differenz zwischen Buchwert und Steuerkurswert keineswegs als stille Reserve angesehen werden darf. Sie ließe sich nämlich nicht realisieren; vor allem würden erhebliche Steuerzahlungen fällig.

Publizität aber schafft Vertrauen, auch das wurde auf der HV der Deutschen Bank deutlich. Die Anträge der Verwaltung wurden nahezu einstimmig angenommen, die der Opposition kamen überhaupt nicht zur Abstimmung. W. R.