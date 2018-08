Die Besitzer von Aktien der Eisen- und Stahlindustrie sind von einer tiefen Niedergeschlagenheit befallen worden. Während die Chemieaktien, die Bankaktien, die Fahrzeugwerte und die Maschinenbau-Papiere in den letzten Wochen zu einer neuen Aufwärtsbewegung angesetzt haben, sind die Montanaktien abermals unverändert geblieben. Ja, teilweise bröckelten diese Papiere sogar leicht ab. Der deutsche Aktienmarkt wird dadurch noch weiter auseinandergerissen. Auf der einen Seite stehen die renditestarken Papiere des Montanmarktes, auf der anderen die Aktien mit „Wachstumschancen“, bei denen es weniger auf eine jährliche Verzinsung als vielmehr auf die Chance ankommt, von Kursgewinnen profitieren zu können.

Dieser Zustand ist an sich nicht neu, und er hätte keiner Erwähnung mehr bedurft, wenn sich nicht zu Beginn dieses Monats die letzte große Hoffnung der Montan-Aktionäre, die 14prozentige Mannesmann-Dividende, als völlig wirkungslos auf die Tendenzgestaltung erwiesen hätte. Optimisten hatten gehofft, daß die Montan-Kurse in Bewegung geraten würden, wenn Mannesmann und Rheinstahl über die diesjährige Standarddividende bei Eisen und Stahl von 12 vH hinausgehen sollten. Bei Mannesmann gibt es nun 14 vH; aber es geschah bei den Kursen praktisch nichts. Sollte es bei Rheinstahl anders werden? Schwer anzunehmen.

Es ist schon viel an den Gründen, warum die Montane eine derart krasse Außenseiterstellung bezogen haben, herumgerätselt worden. Tatsächlich gibt es dafür eine Reihe von Erklärungen: Überkapazitäten in der westlichen Welt bei Stahl, Eisen und Kohle. Kein Ausländer kauft deutsche Montane (vielleicht von Thyssen abgesehen), weil Stahl- und Eisenaktien in allen Ländern reichlich angeboten werden und weil in den Augen der Ausländer die Sozialisierungsgefahr keineswegs als beseitigt erscheint (sie fragen: Wie schnell wechselt die SPD ihr Parteiprogramm?). Hinzu kommen die „Sünden der Vergangenheit“, die sich einige Stahl-Konzerne gegenüber ihren Kleinaktionären geleistet haben, als sie glaubten, die Dividendenpolitik zugunsten der Selbstfinanzierung in den Hintergrund treten lassen zu können. Und noch ein weiterer Grund: Kapitalerhöhungen dann, wenn der Markt keine jungen Aktien braucht.

Müssen die Montan-Aktionäre nach der fehlgeschlagenen Hoffnung, die Mannesmann-Dividende würde das Ansehen der Montanpapiere wiederherstellen, alle Hoffnungen fahrenlassen? Aus ihren Kreisen wird heftig widersprochen. Zwei Möglichkeiten gibt es – so ist zu hören –, welche die Lethargie beseitigen könnten: 1. Ein glatter Adenauer-Wahl-Sieg und 2. Das Ende der Zinssenkung. Punkt 1 bedarf keiner Erläuterung. Ein neues Adenauer-Kabinett legt alle Sozialisierungs-Experimente für 4 Jahre auf Eis. Und Punkt 2? Hier ist der Gedankengang schwieriger und auch voller Kombinationen.

Man kann davon ausgehen, daß im vergangenen Herbst zahlreiche Aktienbesitzer ihre Bestände verringert und dafür Renten erworben haben. Das war richtig – solange erstens die Möglichkeit eines Kursrückschlags bestand, und zweitens solange man bei den Renten mit steigenden Kursen (also mit einer Zinssenkung) rechnen konnte. Nun, an die Möglichkeit eines neuen dauerhaften Kursrückschlages glaubt man zur Zeit nicht. Vorübergehende politische Schwächen sind natürlich jederzeit möglich, zumal dann, wenn es in diesem Sommer (vor den Wahlen?) eine Berlin-Krise geben sollte.

Nach der neuen Diskontsenkung nähern wir uns vermutlich dem untersten Punkt des angestrebten niedrigen Zinsniveaus: Die Bundesregierung scheint einen Diskontsatz von 3 vH bereits als tief genug anzusehen, in Frankfurt liebäugelt man noch mit 2 1/2 vH. Auf den Kapitalmarkt übertragen würde das heißen: Der fünfprozentige Pfandbrief wird künftig das gängige Papier sein. Auf den4 1/2prozentigen zu warten, wäre waghalsig. Eine Konsolidierung auf einem Niveau von 5 vH würde den bislang aufwärtsstrebenden Rentenkursen einen Stopp bringen. Das wiederum könnten die „spekulativen“ Rentenkäufer zum Anlaß nehmen, zurück in die Aktien zu gehen, wo unter Umständen bessere Chancen zu finden sind.

Der beste „Rentenersatz“ sind, so ist bereits hin und wieder zu hören, die Montanaktien. In der Rendite ist der Unterschied zwischen Renten und schwerindustriellen Papieren nur noch gering. Bei Mannesmann kann man sich bei einem Kurs von 300 vH und einer Dividende von 14 vH eine Verzinsung von etwa 4,7 vH ausrechnen. Montane bieten gegenüber den Renten ein hohes Maß an „Sachwertsicherung“, außerdem die Chance, eines Tages doch noch „entdeckt“ zu werden (Hoffnungsauf Kursgewinne). Sicherlich sind das kühne Gedanken. Aber wenn man immer wieder sieht, daß große Kapitalanleger (auch Investment-Gesellschaften) zur Zeit größere Posten an Montanaktien aufnehmen, dann sind sie vielleicht gar nicht einmal sehr abwegig. Kurt Wendt