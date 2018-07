Wer heute vierzig ist, darf damit rechnen, auch achtzig Jahre alt zu werden. Noch vor 150 Jahren erreichten die meisten Menschen nur das dritte Lebensjahrzehnt. 50 oder gar 70 Jahre alt zu werden, war ein Geschenk des Himmels. Heute können wir in den zivilisierten Ländern mit einem Durchschnittsalter von 65,6 Jahren rechnen. Halt der Fortschritt der Medizin, hält die weitere Verbesserung der Lebenshaltung an, so wird im Jahre 2000 die normale „Lebenserwartung“ sogar 73,5 Jahre betragen.

Heute wohnen rund 4 1/2 Millionen Menschen in der Bundesrepublik, die mehr als 65 Jahre zählen; im Jahre 2000 wird jeder fünfte Bundesbürger über 65 Jahre alt sein. Feiert ein Hundertjähriger seinen Geburtstag, so ist dies dann keine Zeitungsnotiz mehr wert.

Am Anfang unseres Jahrhunderts schien die Fürsorge für alte Leute nichts als eine materielle Frage zu sein. Man dachte an Pension und Rentenversorgung – und damit genug. Heute wird mehr verlangt: eine aktive, positive Einstellung des einzelnen und der Gemeinschaft zum Alter. Die Psychologen sprechen vom Altersstadium als vom „dritten Leben.“ Für das „zweite Leben“, das produktive „Mittelalter“, haben wir uns im „ersten Leben“, nämlich in der Jugend, in der Schule und in der Berufsvorbereitung gerüstet. Für das „dritte Leben“ aber sind wir unvorbereitet.

Was heißt hier „unvorbereitet“? Nicht die Groschen im „Sparstrumpf“ sind gemeint; sie mögen vorhanden sein. Es geht darum, neue menschliche Maßstäbe zu finden. Als unsere moralischen Normen, unsere philosophischen Grundsätze und unsere juristischen Gesetze entstanden und gelebt wurden, sah das Leben anders aus als heute. Beispielsweise gab es über die Frage, ob eine Ehe unlösbar sei oder nicht, noch vor 150 Jahren keine entscheidenden Diskussionen. Damals erreichte doch nur jede zweite Ehe ihren 15. Hochzeitstag. Heute muß sich eine Ehe über vierzig Jahre bewähren. Ein anderes Beispiel: Früher starben „im Durchschnitt“ die Eltern, ehe sie die Erziehung ihrer Kinder vollenden konnten. Sie waren also nicht in dem Maße verantwortlich wie heute, wo sie die Folgen ihrer Erziehung bis ins fünfte Lebensjahrzehnt ihrer Kinder miterleben können.

„Der Tod war einst im Mittelpunkt des Lebens wie der Friedhof im Mittelpunkt des Dorfes“, schreibt der französische Soziologe Jean Fourastié. Heute betrachten wir den Tod, der den Menschen vor dem achten Lebensjahrzehnt antritt, fast als einen „Unglücksfall“. Unsere moralische Grundeinstellung hat sich also vollständig verändert – aber merkwürdigerweise unsere gesellschaftliche Bewertung nicht. Früher erreichten laut Fourastie von 1000 Franzosen nur 430 das Alter, in dem man – mit 25 Jahren – zu heiraten pflegte. Morgen werden es 985 sein, und sie werden noch die silberne Hochzeit ihres jüngsten Kindes erleben.

In diesen Zahlen liegt der Beweis, daß die Bevölkerung der Erde ständig zunimmt. Aus der „Alters-Pyramide“ wird in 3000 Jahren ein Rechteck geworden sein. Wir müssen also – ob wir wollen oder nicht – eine andere Einstellung zum Alter entwickeln. Um 1900 sprach man vom „Jahrhundert des Kindes“; jetzt wird man vom „Jahrhundert der Alten“ sprechen müssen.

Dennoch ist es besonders in Deutschland Sitte, hartnäckig an überholten Vorstellungen festzuhalten. Man sagt „alt“ und meint „unbrauchbar“. Daher die starre Anwendung der Pensionierung mit 65 Jahren! Natürlich gibt es viele, die diesen Augenblick herbeisehnen, an dem sie sich zur Ruhe setzen dürfen. Aber Umfragen haben ergeben, daß mindestens ebenso viele gern weiterarbeiten würden und gesundheitlich auch dazu in der Lage wären. Die erzwungene Arbeitsbeendigung trifft viele wie ein Schlag. So ledig aller Pflichten, kommen sie sich überflüssig und wertlos vor. Und dies empfinden viele Pensionierte trotz finanzieller Sicherheit als so unerträglich, daß jedes Interesse an den anderen Dingen des Lebens und damit sogar ihr Lebenswille nachläßt. Dies gibt der Hamburger Internist Professor Jores als Erklärung dafür, daß viele Menschen kurz nach ihrer Pensionierung sterben. Sie sterben nicht so sehr an einer Krankheit, sondern vielmehr an der allgemeinen Abwertung, die ein Pensionär in unserer Gesellschaft erfährt.