Diagnose per Telephon

Eine amerikanische Firma hat ein kompaktes elektronisches Gerät von 170 Gramm Gewicht entwickelt, das es erlaubt, Elektrokardiogramme auf beliebige Entfernung per Telephon an Herzspezialisten zu übermitteln. Das Gerät, das einem Taschen-Transistor-Radio ähnelt, wird an den Elektrokardiographen angeschlossen und über die Sprechmuschel des Telephons gestülpt. Beim Empfänger wird das Elektrokardiogramm mit einem besonderen Aufnahmegerät wieder aufgezeichnet. Preis: rund 800 Mark.

Für schlechte Rechner

Ein 16jähriger New Yorker Oberschüler hat ein Kleinst-Elektronengehirn entwickelt, das imstande ist, sämtliche geometrischen Lehrsätze, die in der Oberschule behandelt werden, abzuleiten und zu beweisen. Herstellungskosten des Geometrons: 200 Mark. Arme Lehrer...