Titfield-Expreß (The Titfield Thunderbolt, Großbritannien). Englische Filmlustspiele, wie sie in den fünfziger Jahren in den Ealing Studios Unter Sir Michael Balcon produziert wurden, haben hierzulande eine kleine, aber eifrige Gemeinde. Sie wird es begrüßen, daß nun eins der letzten noch ausstehenden gelungenen Beispiele des Genres (Produktionsjahr 1953) wenigstens die Leinwände unserer Kunstkinos erreicht. Zwei Spezialisten der Gattung, Autor T. E. B. Clarke und Regisseur Charles Crichton („The Lavender Hill Mob“, bei uns „Einmal Millionär sein“), schrieben und inszenierten diese ironische Paraphrase auf das Thema „Schiene und Straße“.

In spleenigem Lokalstolz verteidigen die Bürger einer südenglischen Kleinstadt ihre Bimmelbahn gegen den Zugriff der Omnibuskonkurrenz. Dem nächtlichen Attentat auf ihre Lokomotive begegnen sie durch die Reaktivierung des „Titfield Thunderbolt“, einer längst im Museum schlummernden Maschine aus den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts, die vom Ortsgeistlichen und einem eisenbahnnärrischen Bischof in den Sieg gefahren wird.

Ironische Seitenhiebe setzt es gegen den Staat (als die Bahn beginnt, rentabel zu arbeiten: „Nun werden wir verstaatlicht!“) und das Fernsehen. Diesem Ausfall blieb allerdings der Erfolg verweigert, den im Film die railway fans davontragen: die Ealing-Studios fielen schließlich in die Hände des Fernsehens. pat

Auf St. Pauli ist der Teufel los (I Magliari, Italien). Kein Sittendrama, wie der unsinnige deutsche Titel es möchte, sondern eine differenzierte sozialkritische Studie ist dieser zweite Film des einstigen Visconti-Assistenten Francesco Rossi. Der Arbeiter Mario (Renato Salvatori), vom vielgepriesenen deutschen Wunder enttäuscht, will heim nach Italien, als er auf den Tuchhändler Totonno (Alberto Sordi) und seine Kumpane trifft. Sie verheißen ihm großes DM-Gescheffel, wenn er mit ihnen arbeite.

Die dubiosen Verkaufspraktiken der Händler durchschauend, dennoch auf Landsmannstreue und Freundschaft hoffend, macht Mario mit. Für Totonno indes, den cleveren Sprecher der Händler, bleibt der tumbe Tor Mario nur ein Mittel zum ökonomischen Zweck. Selbst als Marios deutsche Geliebte (Belinda Lee) sich weigert, ihre wohldotierte Ehe seinetwegen aufzugeben, durchschaut er noch nicht die Widersprüche, die sich zwischen menschlichen Beziehungen und ökonomischen Verhältnissen ergeben können.

Die stark verästelte Handlung des Films offeriert überzeugend zwei Thesen: Anständigkeit ohne gesellschaftliches Bewußtsein wird zum sentimentalen Ballast; und: Die Gunst der wirtschaftlich Mächtigen wird mit Anpassung und Korrumpierung bezahlt. rpk