b. k., Berlin

Mit der ganzen Funktionärslust an umständlichen Formulierungen hat der Staatsrat der Sowjetzone „Entwürfe für die Ordnungen über die Aufgaben und die Arbeitsweise der örtlichen Volksvertretungen und deren Organe“ verfaßt und „zur öffentlichen Diskussion“ gestellt. Mit diesen Entwürfen, die sich auf die Bezirkstage beziehen, ferner auf Kreistage und Stadtverordnetenversammlungen in Städten mit und ohne Stadtkreise, für Stadtbezirksversammlungen und Gemeindevertretungen, soll nach der Darstellung ihres Autors, Professor Dr. Karl Polak, der „Ausbau unseres sozialistischen Staates, des demokratischen Zentralismus und der sozialistischen Demokratie“ fortgesetzt werden. Das bedeutet also, diese „Ordnungen“ sind nichts anderes als eine Verfeinerung des Befehlssystems, das die Gewaltenteilung und alle anderen Formen der parlamentarischen Demokratie in der Sowjetzone beseitigt hat.

Bei der Begründung dieser Entwürfe sagte der Staatsratsvorsitzende Ulbricht, der demokratische Zentralismus gewährleiste „die Einheit der Beschlüsse des Zentralkomitees der Partei, der Volkskammer, des Staatsrates und der Regierung mit der Eigenverantwortlichkeit der örtlichen Staatsorgane“. Er fügte hinzu, die Mitglieder der Volksvertretungen seien von ihren Wählern beauftragt, über die wesentlichen Fragen in ihrem Gebiet auf der Grundlage der Beschlüsse der Partei, der Volkskammer, des Staatsrats und der Regierung zu entscheiden.

Diese Worte enthalten eine doppelte Irreführung. Von Eigenverantwortlichkeit kann überhaupt keine Rede sein. In den neuen Entwürfen ist nicht einmal mehr die bisher übliche Scheinwahl der örtlichen Volksvertretungen erwähnt. Die Existenz solcher Gremien wird vorausgesetzt. Woher ihre Mitglieder kommen, bleibt unbekannt. Zum zweiten: Die örtlichen Volksvertretungen haben so wenig wie bisher die Freiheit, im Sinne der Selbstverwaltung etwas zu entscheiden oder für irgend etwas die Verantwortung zu übernehmen. Sie haben lediglich jene Befehle sorgfältig auszuführen, die „von oben“ kommen.

Jedermann in der Zone wurde ermuntert, seine Meinung zu den neuen Entwürfen zu sagen, weil alle „wichtigen Beschlußentwürfe“ jeweils mit der Bevölkerung beraten werden sollen, nachdem die einzelnen zuständigen Kommissionen der örtlichen Volksvertretungen sich bereits bei der Vorarbeit der Erfahrungen von Spezialisten versichert haben. So ist die Illusion des unmittelbaren Einflusses, den jeder einzelne Bürger auf die Staatsgeschäfte ausüben kann, perfekt.

Die Praxis ist ganz anders. Sowenig die werktätigen Massen“ den geringsten Einfluß auf die Endfassung des Arbeitsgesetzbuches gehabt haben, so wenig haben sie auch jetzt zu melden. Der Staatsrat hat die Entwürfe nämlich schon genehmigt.