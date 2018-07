Inhalt Seite 1 — Kein Aufstand der Provinzautoren Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Edmund Trugly jr.

Das Flachland um Szeged – am Unterlauf der Theiß, oberhalb der ungarisch-jugoslawischen Grenze gelegen – ist Ungarns klassisches Paprikaanbaugebiet. Bei dem Szegediner Paprika handelt es sich um scharfen Gewürzpaprika: die Schoten werden getrocknet, bis sie rot sind, und dann gemahlen.

Mit scharfem rotem Paprika war der Leitartikel gewürzt, den die Szegediner Monatsschrift Tiszatáj (Theißgegend) kürzlich aus der Feder ihres Chefredakteurs Gabor Szabolcsi (nicht zu verwechseln mit Miklós Szabolcsi, dem Redakteur der zentralen Budapester Literaturzeitschrift Élet es Irodalom) veröffentlichte. Allein, es handelte sich offensichtlich um Paprika aus der Zeit von vor 1956: und der ist heute in Ungarn nicht mehr gefragt. So verhallten die Mahnungen des einsamen Rufers in der Puszta ungehört und blieben ohne Echo. Recherchen in Budapest ergaben, daß keiner der befragten Schriftsteller, Journalisten und Kulturfunktionäre von Szabolcsis Leitartikel auch nur etwas läuten gehört hat.

Nur dadurch ist Szabolcsis Philippika von einigem Interesse, daß sie den von der Partei offiziell abgelehnten Standpunkt der Neo-Stalinisten präzisiert. Sie bringt unter- und hintergründige Strömungen im literarischen Leben Ungarns zum Ausdruck, die sich von links gegen die „freisinnigmarxistische“ Literatur- und Kulturpolitik der Partei richten – Tendenzen, die jenseits der Zonengrenze immer noch ein fester Bestandteil der Literaturpolitik der SED sind.

Die „Misere“ des literarischen Lebens in Ungarn läßt sich – laut Tiszatáj – auf die von einem unbekümmerten und gleichgültigen Schriftstellerverband geduldete bösartig westlich inklinierte Kritik zurückführen, die sowohl Lesern als auch Autoren die moderne westliche Dekadenz empfiehlt und die „Weiterentwicklung“ der ungarischen Literatur behindert.

Offensichtlich von den „vielen unerfreulichen Beispielen“ inspiriert, die der sektiererisch-dogmatisch eingestellte Literaturprofessor Istvan Kiraly kürzlich in seinem – bislang unveröffentlichten – Referat auf einer Tagung der ungarischen „Literaturhistorischen Gesellschaft“ in Fünfkirchen hielt, ging der Genosse Szabolcsi mit der ungarischen Kritik recht unsanft ins Gericht. Er warf ihr vor, daß sie einerseits die Autoren der westlichen und der ungarischen bürgerlichen Gegenwartsliteratur überbewerte, ohne gleichzeitig die weltanschauliche Substanz ihrer Werke zu kritisieren, andererseits aber im Hinblick auf die „bedeutendsten Werke der sozialistischen Kunst“ Genügsamkeit, ja Indifferenz an den Tag lege.

Diese summarische Behauptung Szabolcsis ist unwahr, das zeigen schon die von ihm als „Beweis“ angeführten beiden Beispiele. Die „positive“ kritische Beurteilung Friedrich Dürrenmatts, des in Ungarn zur Zeit populärsten ausländischen Autors, durch den Volkstümler László Németh, von dem übrigens niemand im Ernst erwartet, daß er marxistische Maßstäbe anlegt, geht an der „weltanschaulichen und philosophischen Substanz“ gewiß nicht vorbei. Und die negative Besprechung des Buches „Unterwegs“ der Sowjetrussin Galina Nikolajewa durch Janos Komlós kann man schlecht als „anspruchslos“ oder als „indifferent“ bezeichnen: Komlós gefällt die Abkehr der Nikolajewa vom stalinistischen Schematismus und namentlich von der Theorie der Konfliktlosigkeit bei der Darstellung des Lebens im heutigen Sowjetrußland nicht; er wirft der Autorin Inkonsequenz vor.