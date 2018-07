Fredericia, im Mai

Dänemark ist nichts für „Kilometerfresser“, selbst Jütland nicht, das sich ausgezeichneter Straßen rühmen darf. Die Halbinsel empfängt den Reisenden im Süden mit weit sich ausbreitenden Marschen, bald mit hügeliger Landschaft. Von den ostjütländischen Fjorden her greifen Täler tief ins Land bis zum Seen- und Waldhochland in der Mitte des Landes, wo sich ihnen Dänemarks höchste Hügel (der größte ist 172 Meter hoch) entgegenstellen.

Zwei Straßen vor allem führen bis nach Nordjütland: die Europastraße 3 an der Ostküste entlang durch eine Reihe hübscher Städte wie Aabenraa, Haderslev, Christiansfeld, Kolding, Vejle, Horsens, Aarhus und weiter nach Aalborg und Frederikshavn; der „grüne Weg am blauen Meer“ an der Westküste entlang nach Skive oder über Thisted und Hjörring nach Frederikshavn.

Keine Frage, daß die Nordseeküste mit ihrem weißen Strand seit langem begehrtes Ferienziel ist. Hier gibt es zur Zeit 45 Zeltplätze, tausend mietbare Sommerhäuser und etwa hundert Hotels und Pensionen. Es ist empfehlenswert, sich möglichst früh um eine Unterkunft zu kümmern. Die Preise: Ein Zeltplatz kostet je Nacht und je Person 60 bis 90 Pfennige, ein gutes Sommerhäuschen für vier Personen etwa 23 Mark je Tag. Für 15 bis 18 Mark bekommt man ein Hotelzimmer und drei Mahlzeiten. Automobilisten ist zu raten, Unterkunft in kleinen Dorfhotels oder alten ländlichen Gasthöfen zu suchen. Sie sparen zum Teil erheblich. Diese Dörfer sind oft nur zehn bis zwanzig Kilometer von der Küste entfernt.

Die Gastfreundlichkeit ist groß; sie erleidet – wie Dänen versichern – nur Einbußen, wenn die Feriengäste Strandburgen bauen, ausländische Fahnen hissen – oder die Reste der dänischen kalten Platte einpacken und mitnehmen. (Auskünfte erteilen die Fremdenverkehrsbüros aller größeren jütländischen Städte.) F.