Andere mögen die Verkehrsregeln, soweit sie schriftlich niedergelegt sind, oder die Urteile der Verkehrsrichter, soweit sie veröffentlicht wurden, besser studiert haben: eines aber spricht für den Lehrer der Fortgeschrittenen, der sich hiermit vorstellt. Er hat – einer ehrlichen Rechnung zufolge – mindestens eine Million Kilometer am Autosteuer zurückgelegt. Ohne Unfall? Nein, er verunglückte im Rennwagen (Totalschaden, vier Rippenbrüche); er setzte einen Tourenwagen im Nebel neben die Landstraße (Totalschaden, Abschürfungen am Schienbein). Alles in allem: Dem „Fahrlehrer für Fortgeschrittene“ ist nichts Menschliches fremd. Jedoch ist erwiesen, daß er auf einer Million von Kilometern keinem Mitmenschen je einen Schaden getan hat, weder an seiner Gesundheit noch an seinem Besitz (mag damit der Spazierstock eines Spaziergängers oder das Blech oder der Stahl eines anderen Autos gemeint sein). Jeder Unvoreingenommene wird also zugeben, daß – würde jeder Fahrer gefahren sein wie er – all dieser Wust von Bestimmungen nicht existierte: weder die Geschwindigkeitsbegrenzungen, noch die Alkohol-Bestimmungen oder was derlei unzulängliche „Mittel gegen den Verkehrstod“ mehr sind.

Doch genug des Eigenlobs! Der „Fahrlehrer für Fortgeschrittene“ setzt voraus, daß die Menschen, an die er sich wendet, das Autofahren bereits gelernt haben. Er hält es daher für unter der Würde seiner Leser, fahrtechnische Winke zu geben. Er weiß, daß es leicht ist, ein Auto zu steuern – ebenso leicht wie Fliegen –, aber er findet, daß man die Dummheiten oder Zerstreutheiten der anderen Autofahrer viel eher in Rechnung setzen muß als die Eigenheiten des eigener Autos oder des eigenen Temperaments Kurz: Der Fortgeschrittene steht vor der Auf gabe, Fahrer-Psychologie zu treiben, falls er in Zukunft nicht nur fahren, sondern obendrein überleben will.

Für heute dies: Falls es Ihnen passiert, daß Sie in eine Großstadt einfahren oder falls Sie sowieso darin herumkutschieren müssen, weil Sie dort wohnen, lesen Sie Nummernschilder! Nehmen Sie das Beispiel: HH (Hansestadt Hamburg). Alle HH’s wissen allmählich, was beispielsweise die Pariser (mit der Endzahl 75 am Nummernschild) schon lange wissen: Man „fährt Kolonne“! Man bleibt in seiner „Position“ und läßt sich links oder rechts getrost überholen, ohne nervös oder gekränkt zu werden. Man weiß: In der Großstadt fahren – das heißt Geduld zu üben!

Von anderen HH’s ist da wenig zu fürchten: Es steht zu erwarten, daß sie es wie Sie machen und ihre „Position“ nicht verlassen, bevor sie sich vergewissert haben, daß sie beim Überholen (sei es links oder rechts) keinen anderen stören oder gar gefährden. Anders die Autos, die nicht das Kennzeichen HH in Hamburg (oder das M in München oder das K in Köln) führen. Man sollte vorsichtigerweise annehmen, daß sie von Menschen gesteuert werden, die ihren daheimgebliebenen Frauen bei der Abreise sagten: „Keine Sorge. Wenn ich nach Hamburg (oder München oder Köln) komme, dann flitze ich überall durch. Großstadtverkehr geht zwar an die Nerven. Aber wer’s kann, der kann’s!“

Großstadtverkehr geht normalerweise gar nicht an die Nerven. Er ist eine Frage der Geduld und der „Kolonne“. Strapazierend ist nur manchmal die Begegnung mit Menschen, an deren Auto eine andere Nummer als die jeweils großstädtische angebracht ist. Ihr ländlicher Fehler ist, daß sie „großstädtisch“ fahren: ’raus aus der Kolonne, ’rin in die Kolonne und so ad libitum. Hier hilft nur eines: Klammern Sie sich an den Vordermann! Weichen Sie nicht nach rechts, nicht nach links! Bis der Wagen mit der fremden Nummer – dessen nächste Handlungsweise kein Großstädter voraussehen kann – außer Sichtweite ist.

Der Fahrlehrer