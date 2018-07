für westliche Leser dürfte der Hauptwert, d e s der Tiere mit der nüchternen Beschreibung eines Rumänische Politiker, rumänische Finanziers und Großgrundbesitzer waren im Westen nie gut angeschrieben. Von jeher hat man sich über ihre Talmi Eleganz lustig gemacht; die Korruption und die Ausbeutung der Bauern in Rumänien waren geradezu sprichwörtlich. Nach Petru Dumitriu: "Die Bojaren — Der Familienschmuck", aus dem Französischen übersetzt von Elmar Tophoven; S. Fischer Verlag, Frankfurt; 448 S , 19 50 DM war dieses Urteil nur zu gerechtfertigt. Dieser große Gesellschaftsroman aus den fünfzig Jahren vor dem Ersten Weltkrieg ist eine vernichtende Kritik an der rumänischen Oberschicht — giftig und erbarmungslos. Petru Dumitriu erhielt mehrmals den rumänischen Literaturpreis, ging aber vor einigen Monaten nach Paris und wird seither, wie ich höre, in Rumänien totgeschwiegen. Zwar will ich ihm gern glauben, daß viele Bojaren hartherzig, eingebildet, lasterhaft und unehrlich waren — aber sollte es keinen einzigen Gerechten unter ihnen gegeben haben? Kannten sie wirklich alle ohne Ausnahme keine anderen Gefühle als Machtgier und Geldgier, Lüsternheit und Standesdünkel? Ebenso unwahrscheinlich kommt es mir vor, daß die empörten Bauern, die das Herrenhaus anzünden und den Vogt mit seinen Leuten aufhängen, die adeligen Damen mit dem gestohlenen Familienschmuck durchlassen, weil sie selbstverständlich nie eine Frau antasten würden. Wenn Dumitriu auch auf psychologische Feinheiten verzichtet und manchmal die schrillen Töne anschlägt, die man aus der politischen Propaganda sattsam kennt, so ist der Roman doch eine künstlerische Leistung, die man achten muß. Manche seiner Figuren könnte den Vergleich mit Gestalten der Weltliteratur aushaken, vor allem Bonifaz Corzianu, der einzige Staatsmann in den vier Generationen der Bojarenfamilie; er ist begabter und schneidiger als seine Brüder und Schwäger, aber dadurch treten seine üblen Charaktereigenschaften nur noch schärfer hervor. Krieg — "das ist etwas für die armen Bauernlümmel, aber ich! Nein, meine Herren, suchen Sie sich andere für solche Dienste!" Als der König, der Hohenzoller Karl L, ihm nur zwei Finger reicht, kann er vor Wut nächtelang nicht schlafen und schwört sich zu, "diesem Deutschen" mit gleicher Münze heimzuzahlen. Aber bei der nächsten Audienz drückt er mit seiner breiten Hand die beiden Finger des Königs. Nicht einmal bei Dickens wird der Schurke des Romans so qualvoll gedemütigt wie der gebrechliche alte Bonifaz von seiner letzten Mätresse. Die rumänischen Bauern jener Zeit, geknechtet, gepeinigt, lebten in einem wahren Paradies, verglichen mit der mittelalterlichen Fronherrschaft, die noch vor wenigen Jahrzehnten im türkischen Taurusgebirge bestand und selbst heute nicht völlig verschwunden ist. Die armen Häusler in Jaschar Kemal: "Ince Memed", aus dem Türkischen übersetzt von H. W. Brands; Verlag Heinrich Scheffler, Frankfurt; 373 S, 16 80 DM hätten sich niemals aus eigener Kraft gegen ihren Dorftyrannen auflehnen können. Ihre dumpfe Furcht lahmt sie, auch nachdem Ince Memed den Bann gebrochen und den bösen Aga vertrieben hat. Memed ist ein Junge aus dem Dorf, der die Quälereien des Aga nicht mehr ertragen konnte, in die Berge ging und Räuber wurde — eine romantische Idealfigur, ein treffsicherer Schütze wie. Lederstrumpf, aber so großmütig, daß er seine Gegner durch einen Streifschuß warnt, weil er sie nicht töten will. Nur de Aga, die Verkörperung des Bösen in der Welt, will er umbringen, kein Unschuldiger soll durch ihn leiden. Sein unbeirrbares Rechtsgefühl trennt ihn von dem skrupellosen Bandenführer, dem er sich angeschlossen hat; er wird zum Einzelgänger mit wenigen erprobten Kameraden. Als er sein Werk vollbracht hat, verschwindet er, und "man hat nie wieder etwas von ihm gehört".

Jaschar Kemal gilt als einer der prominentesten türkischen Romanciers, er ist der einzige Träger des türkischen Literaturpreises (der Preis wird nach der Umwälzung im letzten Sommer nicht mehr verteilt). Auf Vorschlag des PEN Klubs wurde der Roman in das Übersetzungsprogramm der UNESCO aufgenommen, und Ausgaben sind in mehreren Sprachen vorgesehen. Die Handlung ist oft spannend, die. Landschaftsschilderungen sind besonders schön, die Figuren merkwürdig, aber Buches darin liegen, daß es Einblick in einen Winkel der Erde gibt, in dem noch heute Platz für einen Robin Hood oder einen Karl Moor ist. In einer noch weiter entrückten Welt, in dem fernen Land, in dem Rußland und China aneinanderstoßen, spielt eine seltsame Erzählung, die mitunter gleichfalls etwas Legendenhaftes hat: Michail M. Prischwin: Ginseng"; aus dem Russischen übertragen von Ilse Mirus, Zeichnungen von Werner Rebhuhn; Nymphenburger Verlagshandlung, München; 172 S, 9 80 DM. Das kleine Buch hat eigentlich nur zwei Figuren, den Erzähler, der nach dem russisch japanischen Krieg In das Grenzland kommt, und den abergläubischen und doch weisen alten Chinesen, der schon lange dort wohnt und nach Ginseng, der Wurzel des Lebens, sucht; die beiden Frauen, die am Anfang und am Ende erscheinen, werden nur flüchtig skizziert. Dennoch tritt ein großes Ensemble auf: die Hirschkuh Chua Lu, die Hirsche Grauauge, Schwarzrücken, Zwink, Watschel und Steilhorn; in kleinen Rollen der Leopard, das Eichhörnchen, die Kormorane, die Leuchtkäfer. Denn diese eigenartige Geschichte ist eine Verquickung von märchenhafter Vermenschlichung wirtschaftlichen Unternehmens.

Der Erzähler erlebt das Traumwunder, daß sich die Hirschkuh vor seinen Augen in die schöne Frau am Strand zu verwandeln scheint, aber er ist kein verträumter Schwärmer, sondern ein tüchtiger Geschäftsmann: Er gründet eine Hirschfarm. Allerlei chinesische Lebensweisheit ist in die Erzählung eingeflochten, aber das Wesentliche bleibt die künstlerische Deutung der Tierwelt. Pirschwin, dem wir dieses kleine Meisterstück verdanken, ist 1954 in hohem Alter gestorben.

Ein Kunstwerk dieser Art steht und fällt mit der Sprache, und es ist der Übersetzerin hoch anzurechnen, daß es nicht fällt. Ludwig Fürst