Ein Raumfahrer, der nicht höher fliegt als etwa 650 Kilometer, meint der englische Physiker Dr. Quenby, braucht sich wahrscheinlich keine großen Sorgen zu machen, daß radioaktive Strahlen seine Gesundheit gefährden könnten. Wagt er sich weiter hinaus, so ist er weit stärker bedroht... Die am wenigsten vorher berechenbare Gefahr, die ihm droht, kommt von plötzlichen Schauern elektrisch hochgeladener Partikelchen, die gelegentlich von der Sonne ausgehen. Während eines solchen „Ausbruchs“ am 23. Februar 1956 hätte ein Raumfahrer zum Beispiel eine Strahlendosis erhalten, die zweitausendmal stärker war als die erlaubte Menge. Ohne ganz besondere (vorläufig noch nicht erfundene) Schutzmaßnahmen würde er so in manchen Fällen eine Strahlenmenge erhalten, die tödlich wäre.