BERLIN, Rennaissancetheater: „Anna und der König“, Komödie von Jean Canolle, einem jungen, dramaturgisch unerfahrenen Franzosen, der die nicht vollzogene Hochzeitsnacht zwischen Heinrich VIII. von England und der deutschen Prinzessin Anna von Cleve umwerfend komisch ausbeutet. Ein großer Abend für die Schauspielerin Heidemarie Hatheyer mit Alfred Schieske als Partner (König). Regie: Viktor de Kowa.

BERLIN, Schillertheater: „Die Häuser des Herrn Sartorius“ von G. B. Shaw. Inszenierung: Boleslav Barlog mit Martin Held (Titelrolle), Uta Sax, Horst Bollmann (Trench). Eine „Inszenierung ... ohne Fehl“, aber ein Verlegenheitsstück für die wegen eines Unfalls von Curt Bois verschobene Einstudierung des Brechtschen „Puntila“.

BERLIN, Theater am Kurfürstendamm: Drei Einakter von J. M. Barrie, darunter „Rosalinde“, die private Existenz einer alternden, auf der Bühne jung strahlenden Schauspielerin – eine dominierende Leistung von Käthe Braun. In weiteren Rollen Paul Esser, Alexander Golling, Tilo von Berlepsch, Hannes Riesenberger, Hilde Sessak. Ein wirksamer Theaterabend, inszeniert von Falk Harnack.

BOCHUM, Schauspielhaus: Shakespeares „Othello“ (in der Übersetzung Richard Flatters), inszeniert von Hans Schalla (Bild: Max Fritzsche) zur Jahrestagung der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft. In der Titelrolle Erich Aberle – mit Rolf Schult (Jago), Helga Siemers (Desdemona), Jürgen Thormann (Cassio) und Stefan Orlac als – Narr, eine pantomimische Figur, die als Interpretationsstütze vom Regisseur hinzuerfunden wurde.

BOCHUM, Kammerspiele des Schauspielhauses: Uraufführung des Einakters „Dreht euch nicht um“ von Hans-Joachim Haecker. Am selben Abend: „Picknick im Felde“ von Fernando Arrabal. – Der 50jährige Haecker gibt als „Reportage der Realität“ die Erinnerung von zwei alten jüdischen Fräuleins (dargestellt durch Berni Clairmont und Lisel Alex) an Erlebnisse im KZ Lodz. Sie begegnen dem damaligen Leichen träger (Fritz Lichtenbahn), der die Damen, die vergessen möchten und vergeben haben, als Zeugen gegen den Lagerkommandanten, einen ehemaligen Massenmörder unter uns, gewinnen will. Regie Hans-Joachim Heyse. Jac.