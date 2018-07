Inhalt Seite 1 — Verbannung vom Steuerrad Seite 2 Auf einer Seite lesen

DK, Kassel

Siebenmal innerhalb von neun Jahren war ein Gastwirt von Gerichten bestraft worden – da strafte ihn kürzlich die Polizeiverwaltung von Kassel für alles zusammen noch außerdem mit dem Entzug seines Führerscheins. Sie nahm ihm die Berechtigung, ein Kraftfahrzeug der Klasse III zu fahren, und verbot ihm auch die Führung eines Fahrrads mit Hilfsmotor.

Begründung: „Der Betroffene hat durch seine Straftaten bewiesen, daß er mangels der erforderlichen charakterlichen und sittlichen Eigenschaften zum Führen von Kraftfahrzeugen ungeeignet ist. Ein Antrag auf Neuerteilung hat nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn er nach Ablauf von zwei Jahren gestellt wird und der Betroffene sich bis dahin straffrei geführt hat.“

Der Gastwirt fand sich ungerecht behandelt, weil die Delikte, für die er gerichtlich bestraft worden war, nichts mit seinem Autofahren zu tun gehabt hatten. Er war wegen Körperverletzung, wegen Pfandbruchs, wegen Betrugs in vier Fällen (in einem Fall in Tateinheit mit Urkundenfälschung), wegen Unterschlagung, wiederum wegen Betrugs in vier Fällen (in zwei Fällen in Tateinheit mit Urkundenfälschung), wegen falscher uneidlicher Aussage vor Gericht und wegen Unzucht mit einem Kind verurteilt worden.

Er erhob Anfechtungsklage beim Verwaltungsgericht Kassel wegen des Führerscheinentzuges und wurde abgewiesen:

„Nach § 4 Absatz 1 des Straßenverkehrsgesetzes muß die Verwaltungsbehörde demjenigen die Fahrerlaubnis entziehen, der sich als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen erweist. Ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen ist besonders, wer gegen verkehrsrechtliche Vorschriften oder andere Strafgesetze erheblich verstoßen hat... Die Ungeeignetheit kann auf körperlichen und geistigen Mängeln, aber auch auf sittlicher Unzulänglichkeit beruhen. Körperliche und geistige Mängel werden dem Kläger nicht vorgeworfen. Charakterliche Mängel liegen vor, wenn jemand nach seinem bisherigen Verhalten nicht die Gewähr dafür bietet, daß er in Zukunft die sittlichen und gesetzlichen Gebote beachten werde. Zu den gesetzlichen Geboten zählen nicht nur die einschlägigen Verkehrsvorschriften, sondern auch die Vorschriften, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung schlechthin dienen.“

Die für die erste Betrugsserie verhängte Gefängnisstrafe von achtzehn Monaten, meint das Verwaltungsgericht, hätte dem Manne vor Augen führen müssen, daß er so „nicht weiter komme“. Er habe aber keine Lehre daraus gezogen und erneut Betrügereien verübt, die „geradezu als Hochstapelei wirken“.