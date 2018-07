Dem skeptischen Betrachter drängt sich die frappierende Erkenntnis auf, daß unsere moderne Welt zuweilen den Kopfstand übt. Das scheint vor allem für das Verhältnis zwischen Zweck und Mittel zu gelten.

Nehmen wir gleich das taktische und praktisch? Zentrum unserer materiellen Existenz: die Industrie. Natürlicher-, gesunder- und normalerweise ist sie doch ein Mittel zum Zwecke der Befriedigung menschlicher Daseinsbedürfnisse. Die Bedürfnisse begründen das Vorhandensein der Industrie. Aber das stimmt nicht mehr. Es ist umgekehrt: Die Industrie begründet, produziert und propagiert fortgesetzt noch nicht vorhandene Bedürfnisse. Die vorhandenen zu befriedigen verhindert sie, indem sie ständig mit Neuem reizt – lediglich zum Zwecke, sich in Gang zu halten.

Und der Verkehr? Natürlicher-, gesunder- und normalerweise ist er ein Mittel zum Zwecke, Menschen von einem Ort zum anderen fortzubewegen. Fortbewegung ist ja nicht der Zweck, der Ortswechsel ist es. Heute hingegen betreiben schon Leute zu Hauf den Ortswechsel zum Zwecke der Fortbewegung. Und weiter: Während vernünftigerweise die Schnelligkeit ein Mittel wirksamer Fortbewegung ist, werden von Tausenden Ortswechsel und Fortbewegung ausschließlich zum Zwecke der Schnelligkeit ausgeübt. Sogar die Schnelligkeit ist schon Selbstzweck geworden. An ihr orientiert sich das Selbstgefühl des modernen Primitiven. Indessen, hiermit sind wir in ein Spezialthema abgeschweift. Bleiben wir beim Begriff und der Tatsache des „Verkehrs“, ohne die verschiedenen Motive seines Zustandekommens zu sezieren. Dann bleibt immer zu bemerken: Auch hier hat sich eine Sache, deren Wesen es ist, Mittel zu sein, zum Zweck entwickelt; auch hier ist etwas, was den Menschen dienen sollte, zum bald unbeschränkten Vergewaltiger der Menschen entirtet.

Nehmen wir eine besondere Variante des modernen Verkehrs; keine x-beliebige, sondern diejenige, die mehr als jede andere das Gespenst des „Verkehrsproblems“ zum Alpdruck für Stadtväter werden ließ: den Fremdenverkehr. Da reisen die organisierten Mengen und die motorisierten Millionen Einzelner nun von Stadt zu Stadt. Sie wollen dort von den „Sehenswürdigkeiten“ naschen, die meist aus interessanten Altertümern, pittoresken Zeugen alter Kultur, berühmten Stadtbildkompositionen bestehen. Ebendieselben von Baedeker besternten und von den Reisebüros als Lockspeise ausgehängten Antiquarii haben nun aber sehr oft die Eigenschaft, Verkehrshindernisse ersten Ranges zu sein. Schon den einheimischen „Verkehrsteilnehmern“ ein Ärgernis, werden sie dem massierten Fremdenverkehr vollends eine zähneknirschend bewältigte Denksportaufgabe.

Was nun? Was tun? Die Stadtväter wollen doch, daß die Fremden kommen, je mehr, desto besser; und die Fremden wollen ja sehen, was es da zu sehen gibt. Beide Partner wollen also das gleiche: den „Verkehr“. Doch eben dieser Verkehr verlangt gebieterisch die Beseitigung von allem, was ihm hinderlich ist. Würde nun „Raum geschaffen“, so sänken die Anlässe zu Baedekers Sternen und den Plakaten der Reisebüros dahin; die Stadtväter könnten mit nichts mehr locken, was es nicht überall in derselben Ausführung auch gäbe, und die Fremden hätten keinen Grund mehr, dorthin zu fahren, wo es so aussieht, wie überall ... Solch ein Dilemma!

In der heutigen Wirklichkeit jedoch wird im allgemeinen so weit nicht mehr gedacht. Ein Zeitalter, das berauscht ist von dem wissenschaftlichen Aberglauben, die Gerade sei die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten, hat ihr ganzes Denken auf solche Kurzschlüssigkeit eingestellt. Man wird stets auf den nächsten kleinen Vorteil bedacht sein, wird hier eine Gasse begradigen, dort eine Hausecke abplatten, hier einen Platz erweitern, dort einen im Wege stehenden Brunnen wegnehmen, Alleebäume ausreißen, Straßen zu Rennstrecken erweitern. Am Ende wird der selbstzweckvolle Verkehr sich ungehemmt nach allen Seiten ausrasen können – nur die früheren Anlässe, Ziele und Zwecke des Hin- und Herfahrens werden verschwunden sein.

Der Ortswechsel bleibt, die Orte sind nur noch Namen, die topographischen Tatsachen ödestes Klischee, überall gleich. Und so wird der Fremdenverkehr eines Tages eine totale Abstraktion geworden sein, die hinwiederum ihre neue Problematik haben wird. Die Frage lautet dann nicht mehr „wie?“, sondern „wohin?“ und „wozu?“ Denn nirgends gibt es mehr etwas Außergewöhnliches zu betrachten oder zu erleben. Wo man auch sein mag, bietet sich dasselbe stereotype Bild vorzüglicher hindernisloser Verkehrsbedingungen nebst der dazugehörigen einwandfreien und lückenlosen Beschilderung.

Eine düstere Zukunftsperspektive? Mir scheint, es gibt bereits genug Beispiele für diese Vision. Wie übrigens die Geschichte noch niemals dem unbedachten Optimisten recht gegeben hat. A-th