Es ist ganz fraglos eine gewisse Unruhe in der Wählerschaft und ein Gefühl des Unbefriedigtseins und der Leere ... Interessant für die Wähler war im allgemeinen nicht so sehr ein positives Programm als eine möglichst heftige Kritik an der Regierung, den Alliierten und der Zeit überhaupt.

Marion Gräfin Dönhoff