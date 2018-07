Inhalt Seite 1 — Warum auf den Felsen? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die alten Germanen, sie saßen bekanntlich auf beiden Ufern des Rheins und beschäftigten sich, so will es ein Studentenlied aus der Zeit, da es noch Studentenlieder gab, damit, „immer noch eins“ zu trinken. Was aber tranken sie?

Und was trinken die bundesrepublikanischen Germanen heute? Da es um das „moderne Leben“ geht, wollen wir uns an dieser Stelle, von Zeit zu Zeit, ganz allein mit der zweiten Frage beschäftigen. Es hat sich da nach 1945 so vieles geändert, daß manches zu klären bleibt:

Zum Beispiel: über den Whisky. Wer trank vor 1945 schon Whisky? Doch nur der „Lügenlord“ und „Whiskysäufer“ – wie uns damals berichtet wurde.

Heute kann es sich die mutiere Bar in einer Kleinstadt nicht mehr leisten, keinen Whisky zuführen. Bedeutet das jene „Amerikai.sierung“, deren wir Bundesdeutschen so oftbeschuldigt werden? Mitnichten. Vielmehr ist es ein Beweis für den klugen Spruch einer klugen Frau: Es ist nichts ganz ohne Grund berühmt.

Von allen Branntweinen ist Whisky der mit Recht international berühmteste. Er hat mit Cognac, Wodka und hausgemachtem Branntwein (wie immer er sich nun nennt) gemeinsam, daß er rein, sauber, unverfälscht ist; er hat ihnen voraus, daß er verdünnt werden kann, ohne Schaden zu nehmen.

Es gibt drei Möglichkeiten, ihn zu verdünnen: 1. mit Quellwasser (bitte nicht mit gechlortem Leitungswaser), 2. mit Soda, 3. mit Eis.

In seiner schottischen Heimat schwört man auf das Quellwasser: weil es das dort in Mengen gibt und weil man Traditionen, die in eisschranklose Zeiten zurückreichen, liebt.